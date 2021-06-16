«الرعاية الصحية»: جنوب سيناء أقل المحافظات انتشارا لـ كورونا

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، مع خالد فودة محافظ جنوب سيناء، فى إطار الاستعدادات التنفيذية للتشغيل الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء قريبًا.





وأشار الدكتور أحمد السبكى، خلال اللقاء إلى دور محافظ جنوب سيناء الفعال فى دعم إنجاز مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد وجعله واقعًا حقيقيًا على أرض المحافظة، ومساهمته فى تسكين القوى البشرية للعمل بالمنظومة الجديدة لتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية لأبناء المحافظة، وكذلك دعمه عمليات الانتهاء من تسجيل جميع أبناء المحافظة ضمن المنظومة الجديدة، والذين وصلت نسبة تسجيلهم حتى الآن إلى 90%.



ووجه الدكتور أحمد السبكى، الشكر إلى محافظ جنوب سيناء على دعمه المميز للمنظومة ومتابعته الميدانية المستمرة لأعمال تنفيذ التطويرات ورفع كفاءة والإنشاءات والتجهيزات الجارية للمنشآت الصحية المقرر عملها ضمن التأمين الصحى الشامل الجديد بجنوب سيناء.

كما نقل السبكى رسالة شكر وتحية وتقدير من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على جهوده المبذولة ومتابعته الجادة لتطبيق المنظومة وجعلها حقيقة على أرض الواقع بالمحافظة، والذى يسهم فى تحسين مستوى جودة الحياة الصحية لأبناء جنوب سيناء، تماشيًا مع أهداف المنظومة وأهداف رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030، ورسالة شكر أيضًا على جهده الكبير الذى يبذله لمكافحة فيروس كورونا وإدارته الجيدة للأزمة التى ساهمت فى حماية أهالى المحافظة من الإصابة بالفيروس أو انتشاره.



وأشار السبكى إلى أن محافظة جنوب سيناء من أقل المحافظات انتشارًا للعدوى، كما أنها من أولى المحافظات التى قامت بتطعيم العاملين فى مجال السياحة بلقاح كورونا، ووصلت نسبة تطعيم العاملين بها إلى 100%.

ولفت الدكتور أحمد السبكى، أنه فور التشغيل الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء، والانتهاء من عمليات نقل الأصول العلاجية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، تم الاتفاق على تكثيف الحملات التسويقية للسياحة العلاجية فى جنوب سيناء بالتعاون مع المحافظة، استكمالًا لتفعيل مبادرة الهيئة للسياحة العلاجية تحت شعار "نرعاك فى مصر"، وكذلك للاستفادة القصوى من مقومات المحافظة السياحية وإمكانات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية فى استقدام الوافدين للعلاج بمستشفيات الهيئة فى مصر.

وتابع: "كما سيتم إطلاق حملات توعوية ميدانية كبرى بالمشاركة مع المحافظة عن أهمية منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد ومميزاته فى ضمان علاج كل المصريين بجودة وكفاءة عالية، وإتاحة الخدمات للأسرة، وطريقة تقديم الخدمات الصحية بالمنظومة، وتحمل الدولة اشتراكات غيرالقادرين، نظرًا لأهمية المنظومة الجديدة والدعم الرئاسى التى تحظى بها لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لكل المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز".

ووجه خالد فودة الشكر إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، على الجهد المبذول فى تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد لتعميمه بجميع محافظات مصر، وعلى الأخص محافظة جنوب سيناء، والتى طورت فيها المنظومة الجديدة مستوى جودة الحياة والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين فى المحافظة، وكذلك وجه الشكر إليهم على زياراتهم الميدانية والمستمرة لمتابعة تنفيذ المشروع وتذليل العقبات التى تواجهه بشكل فورى وتوفير القوى البشرية وتدريبها وحملات التوعية وتيسير كل ما له صلة بدفع عجلة تنفيذ المشروع، وأكد أن محافظة جنوب سيناء تتمتع بمقومات فريدة من نوعها على مستوى العالم فى مجال العلاج والاستشفاء يتم العمل على استغلالها لتحويل المحافظة لمقصد عالمى للسياحة العلاجية.



يشار إلى أنه، تم تسجيل 90% من المواطنين ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بجنوب سيناء حتى الآن، وهى أعلى نسبة فى التسجيل بين محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، كما تم فحص طبى شامل أكثر من 55 ألف مواطن بنسبة 57% من إجمالى سكان المحافظة، فيما بلغت إجمالى تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بجنوب سيناء 3.280 مليار جنيه، شملت 2.1 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية المقرر عملها بالمنظومة، وعددها 30 منشآة، 23 مركزا ووحدة صحية و8 مستشفيات، إضافة إلى 580 مليون تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية لتلك المنشآت، و600 مليون جنيه التكلفة التشغيلية التجريبية لمدة 3 أشهر للمنظومة بالمحافظة.