إنفوجراف.. خطة السكة الحديد لمنع تكرار حوادث القطارات

جدة - نرمين السيد - وتشمل الخطة توفير قطع الغيار اللازمة للورش وأعمال الصيانة المطلوبة، وتأهيل العاملين بدورات تدريبية تتصف بالعملية والفاعلية، وتشكيل لجنة لدراسة حوافز العاملين للوصول لمستحقى الحافز، وتشكيل لجنة مشتريات فى كل ورشة بالهيئة لتوفير احتياجاتها، فضلاً عن ربط الحافز بالإنتاجية ومكافأة المتميزين ومحاسبة المقصرين.

كما تشمل الاهتمام بصيانة القطارات وحوكمة إجراءات السلامة والأمان، والتدرج فى العقوبة خلال تطبيق لائحة الجزاءات على المخالفين، ودراسة حالات تكرار الحوادث لوضع توصيات لعدم تكرارها، فضلاً عن خفض السرعة القصوى للقطارات إلى 100 كم/س بدلا من 120، والتعامل بجدية مع ملاحظات سائقى القطارات خلال رحلاتهم.