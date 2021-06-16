مدبولى: مستمرون فى مساندة القطاع الخاص كشريك فى تحقيق التنمية المنشودة

جدة - نرمين السيد - واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الزيارة التى قام بها وفد فرنسى لمصر برئاسة "برونو لومير"، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى، وضم الوفد "ريمى ريو"، المدير التنفيذى للوكالة الفرنسية للتنمية، وعددًا آخر من المسؤولين الفرنسيين، والتى تم خلالها التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين مصر وفرنسا فى عدة مجالات.

وأشاد بما أكده الوزير الفرنسى من أن التعاون الاستراتيجى القوى بين البلدين، وتوقيع الاتفاقيات لم يكن التوصل إليها إلا من خلال القرارات الشجاعة التى تتخذها مصر على مدار السنوات الخمس الماضية، خصوصًا الخطوات الجادة للإصلاح الاقتصادى، والتى أثمرت العديد من النتائج الإيجابية الملموسة للاقتصاد المصرى.

ونوّه الدكتور مصطفى مدبولى إلى زيارة وفد تجارى من المملكة العربية السعودية برئاسة ماجد القصبى، وزير التجارة والاستثمار السعودى، على هامش زيارة الوفد السعودى للقاهرة للمشاركة فى اجتماعات الدورة الـ 17 للجنة التجارية المصرية-السعودية المشتركة، إذ حرص الوفد على اصطحاب 35 من صفوة رجال أعمال المملكة، لدى العديد منهم توسعات جديدة لمشروعاتهم القائمة فى مصر.

وأشار رئيس الوزراء إلى تأكيد الوزير السعودى خلال الزيارة أن الانطباع السائد حاليًا هو أن مصر تشهد حراكا إيجابيًا ملحوظًا، كما أن هناك جدية لحل المعوقات التى تواجه المستثمرين، وهو ما عقب عليه رئيس الوزراء بأن الحكومة تعمل على تذليل أية صعاب، أو معوقات قد تواجه المستثمرين، وأنه سيقوم بالتنسيق مع الوزراء المعنيين، وكل الأجهزة والجهات المختصة، لإزالة أية عقبات أو تحديات فى هذا الشأن خلال الفترة المقبلة، لدفع العمل بالمشروعات الجديدة للمستثمرين السعوديين، والاستعداد لمزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

وخلال حديثه، تطرق رئيس الوزراء إلى افتتاح الدورة الأولى من منتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار فى إفريقيا، فى مدينة شرم الشيخ، مؤخرًا، الذى نظمته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو الجارى، بحضور عددًا من الوزراء، ورؤساء هيئات الاستثمار فى 34 دولة إفريقية، مشيرًا إلى حرص كبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية على حضور المنتدى، والمشاركة فى فعالياته.

ولفت رئيس الوزراء لما تم تأكيده خلال المنتدى من أن الأمل معقود حاليا على رواد الأعمال والمستثمرين فى قيادة مسيرة النهضة التنموية فى القارة الأفريقية، وتعزيز التقدم التقنى، من خلال تكامل جهود الدول الأفريقية

وفى سياق آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى افتتاح أحد مصانع القطاع الخاص، أمس، والمُقام فى المنطقة الحرة بمدينة نصر، لافتا إلى حرصه على تفقد وافتتاح عدد آخر من مشروعات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو ما يؤكد أن الدولة تقدم مختلف أوجه الدعم والمساندة لهذا القطاع وترحب به، باعتباره شريكا مهما فى تحقيق التنمية المنشودة.