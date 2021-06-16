الجريدة الرسمية تنشر قرارات الرئيس بشأن قضاة قضايا الدولة

جدة - نرمين السيد -

وتضمنت القرارات المنشورة، يعين محمد حسن السيد السيد عاشور، قاضيا بمحكمة استئناف المنصورة، فى دوره العادى اعتبارا من 22 فبراير 2021، تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى على أن يكون تاليا لـ محمد عبدالرحمن عبدالرحيم أحمد، وسابقا على محمد على عبدالعزيز على خلاف القاضيين بمحاكم الاستئناف.

وبشأن أقدمية مصطفى يحيى عبدالحميد عبدالنعيم المستشار المساعد من الفئة (أ) بهيئة قضايا الدولة فى درجة مستشار مساعد من الفئة (ب) بالهيئة على أن يكون ترتيبه تاليا لـ شيماء أحمد السيد محمود، وسابقا لـ محمود غريب محمد عبدالنبى، المستشارين المساعدين من الفئة (ب) بالهيئة.

وبشأن تعديل تاريخ أقدمية المستشارين نواب رئيس هيئة قضايا الدولة وهم يونس محمد يونس، ومحمد إبراهيم محمد، ووليد محمود المرسى، فى درجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ليكون اعتبارا من 2018/7/20، تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 338 لسنة 2018 المقضى بإلغائه على أن يكون المستشار حسن سيد سلطان، والمستشار محمد إبراهيم محمد، ويكون ترتيب المستشار محمد إبراهيم محمد موسى تاليا للمستشار يونس محمد يونس وسابقا على المستشار هيثم غندور، ويكون ترتيب المستشار وليد محمود المرسى تاليا المستشار ياسر عرفات حسن، على المستشار محمود محمد صابر.