/636053/حبس-وغرامة--الداخلية-تعلن-موعد-تطبيق-عقوبة-عدم-تركيب-الملصق-الإلكتروني

قالت وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إنه اعتباراً من شهر سبتمبر القادم 2021، سيتم بدء تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه السيارات التى لم تقم بتركيب الملصق الإلكتروني أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفاؤه أو التى تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته.

العقوبات

وتشمل العقوبات "سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر - الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه.. أو إحدى هاتين العقوبتين".

وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين سرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكترونى.

وحرصاً من الوزارة على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنعاً للازدحام تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التى تمكن مالكى المركبات ذات التراخيص السارية بكل أنواعها من القيام بطلب تركيب ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها عبارة "ذات ملصق إلكترونى" واستلام الملصق الإلكترونى، وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.

ويتم استخدام الخدمة كالتالى:- - تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمى لوزارة الداخلية . - اختيار خدمات المركبات، ثم اختيار خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكترونى، ثم سداد رسوم الخدمة المطلوبة.

الملصق الإلكتروني أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفاؤه أو التى تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته.