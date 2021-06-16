رضا البلتاجي يكتب: أنا بتاع بليلة

الشيخ يعقوب أقسم أمام المحكمة أن يشهد بالحق ثم طلب من القاضى عدم تصوير الجلسة فأصر الأخير بأدب على توثيق الجلسة، كم تمنيت أن يكون تصوير تليفزيونى أعلى تقنية ليرى المغيبون بأعينهم كيف تم خداعهم وتوريطهم فى قضايا يقينًا ستودى ببعضهم إلى حبل المشنقة.

رونالدو.. سوبر مان الكرة

رونالدو امتعنا وهو يروق المجر العظيم على ملعبه ووسط جمهوره كامل العدد لأول مرة منذ جائحة كورونا ( نسبة التطعيم تجاوزت نصف عدد السكان) ويحرز هدفين لينفرد بلقب هداف البطولة وأمامه فرصة ليوسع الفرق بينه وبين أقرب المنافسين، الولد بيمشى فى الهواء مخالفا الطبيعة البشرية.

سموحة يتألق

مع عودة الدورى المحلى وفى ظل انشغالنا بصراع العمالقة بأمم أوربا، سموحة المجتهد بمدير فنى مجهول، يسحق فريق بيراميذر بثلاثية نظيفة على ملعبه بالقاهرة، أحمد سامى، مدير فنى محترم اكتشفه فرج عامر، حتما ستنهال عليه عروض جديدة نهاية الموسم، الحق جدد عقده فهو يفوق فنيًا وسلوكيًا مالا يقل عن نصف مدربى الممتاز.

وليد فكرى.. نائب القلوب

منذ طفولته نسى نفسه وكرس وقته وجهده وماله لجيرانه وأهله وكل محتاج مساعدة، بداية معرفتى به قبل خمس سنوات، رأيته يجرى برضيعه ابنة حارس عقار، بين المستشفيات لاجراء جراحة خطيرة فى القلب وقد جمع لها 100ألف جنيه تبرعات من أهل الفضل وهم يثقون تماما فى أمانته، أمس كان بيجرى بكلب شارع كسرت ساقيه إحدى السيارات، نائب القلوب وليد فكرى لو الأمر بأيدى لاخترتك نائب لحلوان مدى الحياة، دمت رمزًا للعطاء أبا يوسف.

الصحة والتعليم هما النجاة

من حوالى أسبوعين مات ستة أفراد من عيلة واحدة، وأصيب مثلهم جراء سقوطهم فى( طرنش) صرف صحى، والطرنش لمن لا يعرف هو غرفة كبيرة أسفل البيوت معدومة الخدمة، والتى تستقبل مخلفات المجارى للبيوت فى معظم القرى والأماكن العشوائية، وهى فئة قد تصل إلى 50 % من أهل مصر، تذكرت هذه القصة التى لا يكاد يمر أسبوع إلا ولها ضحايا تذكرتها وأنا اتابع واقعة سقوط إريكسون، لاعب الدنمارك فى مباراة فنلندا وطريقة التعامل معها طبيا وإنسانيا بشكل يقدس قيمة العلم والعلماء، خريج الطب فى بلدنا بعد عشرين سنة دارسة، ونصفهم تدريب يتقاضى عدة آلاف لا تساوى أجر سائق توكتوك، وهو ما دعى قرابة ستة آلاف طبيب للاستقالة خلال ثلاث سنوات فقط ، الصحة والتعليم هما النجاة.

أنا بتاع نسوان

أنت شيوعى يالا.. لا يابيه أنا بتاع نسوان.. بس أنت اتقبض عليك فى مظاهرة.. لا يا بيه دى مظاهرة نسوان، أنا غلطان يابيه ودينى بوليس الآداب، هذا بالضبط ماحدث فى محاكمة أمس التاريخية، والشيخ يكذب ويتنصل من وقائع مثبتة صوت وصورة، أنا غير مُلم بالقانون ولكن ما حدث اليوم يقع تحت بند شهادة الزور، وإذا نجوت من قاضى الأرض فلن تنجو من قاضى السماء.

إبراهيم عيسى.. محارب الإرهاب

إبراهيم عيسى بقدراته فقد عمل لسنوات وقعد فى بيته محاربًا فى لقمة عيشه وقد لفظته كل الفضائيات، وإسلام بحيرى فقد حريته ودخل السجن، وفرج فودة قدم دمه وحياته، وآخرون فعلوا أكثر من ذلك تمسكًا بقيم ومبادئ آمنوا بها، فضيلتك بمجرد استدعائك للشهادة ومن أول وهلة وبدون ضرب أو ضغط، اعترفت انك بتاع بليلة، مع احترامى لبتوع البليلة، نفسى ادخل دماغ العيال اللى غسلت دماغها ودمرت مستقبلها وأعرف رأيهم فيك ايه دلوقتى؟