محافظ بورسعيد: الاستثمارات بحقل «ظهر» بلغت 12.5 مليار دولار «صور»

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عرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، فيلما تسجيليا حول المشروعات القومية والاستثمارية والإنجازات التي تحققت في المحافظة، وجهود التطوير خلال الفترة الماضية.

محلية النواب تصل محافظة بورسعيد

وأكد خلال استقباله وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أن إنجازات الدولة المصرية التي جعلت بورسعيد قاطرة التنمية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن بورسعيد فيها 770 ألف نسمة، وتضم 7 أحياء، ومساحتها 1335 م.

محافظ بورسعيد: لدينا 4 مناطق صناعية وأكبر مزرعة سمكية

وقال عادل الغضبان:” محافظة بورسعيد جاذبة للسكان وللاستثمار، وتوجد 4 مناطق صناعية، وأكبر مزرعة سمكية في العالم علي مساحة 15 ألف فدان، انشطة تجارية وصناعية”.

وأضاف المحافظ، أن محافظة بورسعيد هي الأولي في محافظات مصر، في حجم الاستثمارات والمشروعات القومية، بتكلفة357 مليار جنيه، أقول لأهالي بورسعيد مبروك عليكم إحنا محظوظين.

وتابع محافظ بورسعيد:" انطلاق شرارة التنمية بمنطقة شرق بورسعيد، عام 2015، واليوم المنطقة فيها تخطيط لأكبر مدينة للجيل الرابع، مدينة سلام مصر، وفيها إسكان وأكبر مدينة رياضية علي مساحة ألف فدان وسيكون فيها ستاد أوليمبي، ومحطة تحلية مياه".

وتحدث اللواء عادل الغضبان، عن ميناء شرق بورسعيد، أكبر ميناء محوري، وتوجد خطوط ملاحية عالمية تأتي، وهذا المكان صدر منذ سنتين أول شحنة ملح، ويشمل أكبر مزارع سمكية، ومجموعة الأنفاق العملاقة، 3 أنفاق، تربط بين قارتي آسيا وإفريقيا، وبين شرق وجنوب بورسعيد، وربط محور شمال إفريقيا كله، وربط شمال ووسط وجنوب سيناء بالأم مصر.

واستطرد المحافظ: "وفي غرب بورسعيد ربنا كافأنا بحقل ظهر، تم الانتهاء منه في أقل من 14 شهرا، باستثمارات 12.5 مليار دولار، جعل مصر عاصمة الطاقة العالمية، الخير يعم علي الجميع، وأولادنا بيشتغلوا فيه، وتوجد فيه أكبر مزارع سمكية، وكان هناك مناطق عشوائية خلف حقل ظهر، وصدر قرار جمهوري انشاء مجتمع عمراني جديد غرب بورسعيد، وجاري التنفيذ".

وأشار محافظ بورسعيد، إلي أعمال تطوير بحيرة المنزلة، التي يقع ثلثها تقريبا في بورسعيد، ولفت إلي أنه سيتم إنشاء قري سياحية.

وتحدث عن محاور تطوير المحافظة، ومنها محور بناء الإنسان، وفي ملف الصحة، تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد كأول محافظة يطبق فيها، وتطوير العديد من المستشفيات، لتقديم خدمة صحية لائقة للمواطن البورسعيدي، وعن مستشفي 30 يونيو، تم تنفيذها علي أعلي مستوي ودخلت منظومة التأمين الصحي الشامل، و35 وحدة صحية ومركز طبي، ومستشفي الجامعة.

وعن التعليم والثقافة، قال إن بورسعيد فيها 505 مدرسة، والكثافات لا تتعدي 40 طالب في الفصل، وتحدث عن التعليم الفني، وأن أصبح أغلب العاملين من أبناء المحافظة، بعدما كان عدد العاملين من خارج المحافظة 35 ألف، أصبحوا نحو 21 ألف، بعد تدريب طلاب التعليم الفني في المصانع.

وأوضح أنه تم إنشاء النادي المصري الاجتماعي، ومراكز شباب، وتطوير مناطق الإسكان الشعبي في منطقة اللبانة، وكذلك تطوير منطقة الأمل في بور فؤاد، بمشاركة اجتماعية.

وتابع: بورسعيد أخذت نصيب الأسد في مشروعات الإسكان، منذ عام 2014 وحتي الآن عدد 38621 وحدة سكنية، بالمرافق تكلفة مليار و721 مليون جنيه، وكذلك مشروعات سكن لكل المصريين، وتم تطوير العديد من المناطق العشوائية، وتم إنشاء 352 منزل في أعمال تطوير بحيرة المنزلة ملحق بها حظائر، ولا توجد منطقة في بورسعيد لم يدخلها تطوير، والرئيس السيسي جعل بورسعيد قاطرة التنمية".

وأشار إلي إقامة ميدان للزعيم جمال عبد الناصر، وميدان الرئيس السادات، وميادين لشهداء الجيش والشرطة، بالإضافة إلي ميادين أخري، ويتم تطوير وإنشاء ساحة مصر، وكذلك تطوير الحدائق، ومنها تطوير حديقة فريال والتي بسببها تم إقامة 3 قضايا ضد المحافظ، كما تم تطوير الأسواق، ويتم حاليا تطوير 16 سوق عشوائي في الأحياء.

وقال إنه ايتم توفير الغذاء، وأن بورسعيد أصبحت بلد زراعي، وإن 95 % من الوحدات السكنية يصلها الغاز، ولفت إلي إنشاء المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وإنشاء 5 مناطق صناعية، وتم إنشاء مصنع أواني الطهي، بتكلفة استثمارية 200 مليون جنيه.

وعن المشروعات المتوسطة، كشف المحافظ عن إنشاء 58 مصنع، وهناك مشروع 54 مصنع.