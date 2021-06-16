عبد الحفيظ يعاين ملاعب التدريب في تونس استعداداً لمواجهة الترجي التونسي

/636049/عبد-الحفيظ-يعاين-ملاعب-التدريب-في-تونس-استعدادا-لمواجهة-الترجي-التونسي

قام سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي وسمير عدلي، المدير الإداري،بجولة صباح اليوم الأربعاء لمعاينة بعض ملاعب التدريب في تونس للاختيار بينها من أجل خوض تدريبات الفريق.

ويرصيد دوت الخليج اجواء تدريبات الأهلي:

وتوجه الثنائي لمعاينة عدد من الملاعب من بينها ملعب الجامعة التونسية، بالإضافة إلى توجههم لزيارة ملعب حمادي العقربي برادس الذي تقام عليه مباراة الأهلي والترجي التونسي.

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ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي إلى تونس مساء أمس الثلاثاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس

و قال سيد عبد الحفيظ:” إن الفريق سيخوض تدريباته على الملعب الفرعي باستاد رادس.

وأوضح مدير الكرة أنه تم الاستقرار على خوض تدريبات الفريق اليوم وغدا على الملعب الفرعي الجديد باستاد رادس على أن يخوض الفريق مرانه الرئيسي يوم الجمعة المقبل على ملعب حمادي العقربي باستاد رادس. و من المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الأول اليوم على الملعب الفرعي بستاد رادس في الخامسة والنصف مساء اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي والترجي القادمة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على شبكة قنوات beIN Sports HD .

وقد تأهل الأهلي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3 -1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من ربع نهائي المسابقة .

بينما تأهل الترجي التونسي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 3 - 2 بركلات الترجيح في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ومن ناحيه اخري فريق الأهلي لكرة الطائرة رجال لمباراته اليوم أمام فريق الترسانة، في تمام الساعة السادسة مساءً.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على الشرقية للدخان بثلاثة أشواط نظيفة في دور الـ32 ، قبل أن يتغلب على فريق الطيران في دور الـ16 بثلاثة أشواط دون مقابل.