/636051/رائحة-كريهة-تكشف-وجود-جثة-سيدة-متعفنه-داخل-شقتها-بالتجمع-الخامس

عثرت الأجهزة الأمنية القاهرة، بقيادة اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، منذ قليل، على جثة متعفنه لسيدة داخل شقتها في منطقة التجمع الخامس، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم بالقاهرة تحت تصرف النيابة العامة التي قررت تشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكما كلفت النيابة رجال المباحث بسرعة تحرياتها بشأن الواقعة وملابساتها.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن عثور الأجهزة الأمنية على جثة متعفنه لسيدة داخل شقتها في منطقة التجمع الخامس

الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة تعثر على جثة متعفنة بمحافظة القاهرة

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بالعقارمكان البلاغ، وبالانتقال إلى موقع البلاغ، اتضح أن الشقة لسيدة تقيم بمفردها، وأفاد جيرانها أنهم لم يشاهدونها منذ فترة.

وباستئذان النيابة العامة، جرى كسر باب الشقة، وتم العثور على جثة مالكة الشقة في حالة تعفن رمي كامل، وتعذر معاينة الجثة لبيان هل الوفاه طبيعية أم أنه توجد شبهة جنائية.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة والتي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، واستعجلت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي المبدئي وصرحت بالدفن..

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