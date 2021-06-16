/636052/الأهلي-يستقرعلي-خوض-تدريباته-بالملعب-الفرعي-باستاد-رادس

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق سيخوض تدريباته على الملعب الفرعي باستاد رادس.

ويستعرض دوت الخليج مواعيد تدريبات فريق الأهلي:

وأوضح مدير الكرة أنه تم الاستقرار على خوض تدريبات الفريق اليوم وغدا على الملعب الفرعي الجديد باستاد رادس على أن يخوض الفريق مرانه الرئيسي يوم الجمعة المقبل على ملعب حمادي العقربي باستاد رادس.

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و من المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الأول اليوم على الملعب الفرعي بستاد رادس في الخامسة والنصف مساء اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي والترجي القادمة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على شبكة قنوات beIN Sports HD .

وقد تأهل الأهلي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3 -1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من ربع نهائي المسابقة .

بينما تأهل الترجي التونسي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 3 - 2 بركلات الترجيح في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ومن ناحيه اخري فريق الأهلي لكرة الطائرة رجال لمباراته اليوم أمام فريق الترسانة، في تمام الساعة السادسة مساءً.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على الشرقية للدخان بثلاثة أشواط نظيفة في دور الـ32 ، قبل أن يتغلب على فريق الطيران في دور الـ16 بثلاثة أشواط دون مقابل.

الأهلي والزمالك

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي حصد بطولة إفريقيا وإنتزع اللقب من غريمه التقليدي الزمالك في النسخة الماضية، بنتيجة 2/1، لصالح الشياطين الحمر احرز الأهداف كل من عمرو السوليه ومجدي أفشة للمارد الأحمر، وقائد الفارس الأبيض شيكابالا.