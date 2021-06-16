/636054/الاهلي-يستعيد-ذكريات-نهائي-إفريقيا-أمام-الزمالك-قبل-مباراة-الترجي-صور

ويرصيد دوت الخليج طريقة دعم النادي للاعب:

وعلقه الصفحة:”هو 19 هو أفشه هو الولد أفشه:”. دعماً للاعب، وذلك بعد أن لمع أسمه داخل جدران القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة، خاصة بعد احرازة هدف الفوز في نهائي دوري ابطال إفريقيا أمام نادي الزمالك بالدقيقة 86، والتي انتهت بنتيجة 2/1.

و من المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الأول اليوم على الملعب الفرعي بستاد رادس في الخامسة والنصف مساء اليوم.

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ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي والترجي القادمة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على شبكة قنوات beIN Sports HD .

وقد تأهل الأهلي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3 -1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من ربع نهائي المسابقة .

بينما تأهل الترجي التونسي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 3 - 2 بركلات الترجيح في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ومن ناحيه اخري فريق الأهلي لكرة الطائرة رجال لمباراته اليوم أمام فريق الترسانة، في تمام الساعة السادسة مساءً.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على الشرقية للدخان بثلاثة أشواط نظيفة في دور الـ32 ، قبل أن يتغلب على فريق الطيران في دور الـ16 بثلاثة أشواط دون مقابل.

الأهلي والزمالك

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي حصد بطولة إفريقيا وإنتزع اللقب من غريمه التقليدي الزمالك في النسخة الماضية، بنتيجة 2/1، لصالح الشياطين الحمر احرز الأهداف كل من عمرو السوليه ومجدي أفشة للمارد الأحمر، وقائد الفارس الأبيض شيكابالا.