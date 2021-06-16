بالمواعيد: فرص الـ 8 الكبار من المشاركة في الأوليمبياد.. مَن يختار شوقي غريب ؟

/636055/بالمواعيد-فرص-الـ-8-الكبار-من-المشاركة-في-الأوليمبياد-من-يختار-شوقي-غريب

المنتخب يفاضل بين 8 أسماء لضم ثلاثي الكبار

وأعلن شوقي غريب أن هناك 8 أسماء مرشحة يتم حاليا المفاضلة بينهم لضم 3 عناصر فقط في طوكيو 2020 وهم: " محمود حمدي الونش، أحمد حجازي ، محمد الشناوي، محمد أبو جبل، أيمن أشرف، طارق حامد، محمد النني، ومحمد صلاح"، ويستعرض دوت الخليج المباريات التي يغيب عنها كل لاعب حال وصول المنتخب الأولمبي لنهائي الأولمبياد والمقرر أن يكون في الثامن من أغسطس القادم.

موقف محمد صلاح

يغيب محمد صلاح عن فترة الإعداد الرسمية للريدز فقط في حال تأهل المنتخب الأولمبي لنهائي البطولة ، حيث يبدء الفريق منافسات الدوري الإنجليزي في الرابع عشر من شهر أغسطس أي بعد انتهاء منافسات الأولمبياد بـ 6 أيام، الأمر الذي لا يدع مجال لرفض النادي الإنجليزي مشاركة الفرعون المصري مع منتخب بلاده.

موقف محمد النني

لا يختلف موقف النني عن محمد صلاح كثيرا ، حيث يغيب اللاعب عن فترة الإعداد فقط، حيث يبدء الفريق منافسات الدوري الإنجليزي في الرابع عشر من شهر أغسطس أي بعد انتهاء منافسات الأولمبياد بـ 6 أيام وبما أن الفريق ليس طرفا في كأس الدرع الخيرية فإن فرص مشاركة اللاعب عالية .

موقف الشناوي وأيمن أشرف

في حالة إنضمام أي لاعب من الثنائي سيغيب عن : - الأهلي والوداد المغربي في حالة التأهل . - البنك الأهلي ، الإنتاج الحربي ، سيراميكا كليوباترا ، أسوان ، وادي دجلة ، بالإضافة للإسماعيلي في الدوري الممتاز.

وتكمن أزمة ثنائي الأهلي محمد الشناوي و أيمن أشرف في موعد مباراة النهائي الإفريقي في حال تأهل الأهلي أمام الفائز من الوداد وكايزر تشيفيز سيكون في السابع عشر من شهر يوليو القادم ، أن هذا يتعارض مع موعد سفر بعثة المنتخب الأولمبي في السادس عشر من الشهر ذاته الأمر الذي يصعب من احتمالية سفر حارس عرين المارد الأحمر.

موقف الونش و أبو جبل وطارق حامد

لا يغيب الثلاثي حال إنضمام أحدهم عن مباريات الزمالك في بطولة الدوري المصري الإ في مواجهة الإتحاد السكندري والمقرر إنطلاقها في السابع من أغسطس المقبل أي قبل يوم من نهاية البطولة ، الأمر الذي يبرز إمكانية مشاركة اللاعبين بشكل طبيعي.

أحمد حجازي

يعد أحمد حجازي الأكثر حظا في المشاركة بسبب عدم الإلتزام بأي مواعيد مع فريقه في تلك الفترة ، حيث يبدء الموسم الكروي الجديد في المملكة العربية السعودية يوم الثاني عشر من شهر أغسطس المقبل، أي بعد نهاية الأولمبياد بأربعة أيام.