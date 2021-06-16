/636058/خصومة-ثأرية--مباحث-القاهرة-تكثف-جهودها-لضبط-المتهم-بقتل-صاحب-محل-عطارة-في-الزيتون

تكثف مباحث القاهرة، بقيادة اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، جهودها لكشف ملابسات مقتل شاب برصاصة في الرأس خلال تواجده داخل محله لبيع العطارة في دائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم بالقاهرة، تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت رجال المباحث بسرعة تحرياتها بشأن الجريمة وظروفها وملابساتها وضبط الجاني.

دوت الخليج يرصد في التقرير التالي تفاصيل مقتل شاب في محل عطارة في الزيتون

وكان تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة الرائد مصطفى الشعبيني، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمقتل صاحب محل عطارة داخل محله بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة "محمد يوسف" في العقد الرابع من العمر وصاحب محل عطارة، وبالفحص أتضح إصابته بطلق ناري في الرأس من طبنجة عيار 9 ملم، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم.

خصومة ثأرية

وكشفت تحريات مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير المباحث، عن أن المجني عليه من محافظة أسيوط، ورجحت بأن دافع القتل بسبب وجود خصومة ثأرية مع المتهم، الذي أطلق النار عليه ولاذ بالفرار.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالجريمة، وجار تكثيف الجهود لضبط القاتل.