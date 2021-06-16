مدبولى يشهد توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين 4 محافظات

جدة - نرمين السيد - حضر مراسم التوقيع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان.

ووقع البروتوكولات الثلاثة محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وجمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، وإبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، واللواء سامى الشناوى، رئيس هيئة تنمية الصعيد.

وتتعلق هذه البروتوكولات بتخصيص مساحات من الأراضى القابلة للزراعة فى محافظة الوادى الجديد لصالح المحافظات الثلاث ضمن المشروع القومى للجذب السكانى للأراضى الجاهزة للاستصلاح الزراعى لحل أزمة عدم وجود ظهير صحراوى لتلك المحافظات، مما يسمح لها بالتمدد العمرانى، كما تهدف هذه البروتوكولات إلى تحسين الدخول والظروف المعيشية للمنتفعين فى مناطق الاستصلاح، للخروج من الوادى الضيق إلى الصحراء الشاسعة ومضاعفة المساحة، من خلال إقامة مشروعات تنمية زراعية شاملة فى المناطق المستهدفة.

وعقب التوقيع، أوضح محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن توقيع هذه البروتوكولات يأتى فى إطار المشروع القومى للجذب السكانى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف جذب المزيد من السكان لاستصلاح وتعمير المحافظات غير المأهولة، وتحقيق الاستفادة من خبرات المزارعين فى المحافظات المزدحمة بالسكان فى نطاق الوادى الضيق.

وقال وزير التنمية المحلية: "تستهدف هذه البروتوكولات تشجيع إقامة مجتمعات عمرانية زراعية متكاملة من المنتفعين وإيجاد فرص عمل جديدة لها، تتسم بصفة الاستمرارية وذات دخول مقبولة بالمحافظة، عبر إقامة مشروعات صغيرة مرتبطة بالتنمية الزراعية، وكذا المساهمة فى تقليل فجوة الاستيراد من المحاصيل الزراعية، ولاسيما القمح والبقوليات"، بالإضافة إلى إعداد جيل جديد من المنتفعين فى مجالات استصلاح الأراضى وتعميرها، إذ سيتم تخصيص مساحات من الأراضى القابلة للاستصلاح بسعر رمزى للمنتفعين من المحافظات الثلاث، بنظام الإيجار مع إمكانية الشراء حال توافر الجدية فى عملية الزراعة وفقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.

وأوضح محمد الزملوط، أن محافظة الوادى الجديد من المحافظات الصحراوية ذات البعد الاستراتيجى المهم، كما أنها تعد إحدى المحافظات الواعدة التى تعتبر بوابة الأمل للعبور إلى المستقبل، وتحريك قاطرة التنمية بجنوب الصعيد، نظرا لما تمتلكه من مقومات تنموية متنوعة، مضيفا أنها من أكبر محافظات الجمهورية؛ حيث تمثل 44% من إجمالى مساحة الجمهورية، وتبلغ الأرض الصالحة للزراعة بها نحو 6 ملايين و500 ألف فدان.

وأوضح محافظ الوادى الجديد أن المحافظة ستقوم، بموجب هذه البروتوكولات، بتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة لإنجاح أنشطتها، وتقديم جميع البيانات والمعلومات اللازمة الخاصة بالمشروع، إلى جانب تحديد منسق عام من المحافظة للتنسيق مع المحافظات الثلاث، فضلا عن اتخاذ الإجراءات التى من شأنها استيعاب أبناء "المنتفعين" بالمدارس، وتقديم كافة الخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية لهم، إلى جانب تقديم كافة التسهيلات المتوفرة بالمحافظة، والمتضمنة إرشاد زراعى، وخدمات بيطرية، ورى، عند طلب المحافظات.

كما ستقوم محافظة الوادى الجديد بتوفير كل الخدمات من دور العبادة والخدمات الحكومية، والمدارس، ومحلات البقالة والمخابز، وتوفير منازل للمزارعين الذين سيقومون باستصلاح الأراضى من المنازل المتاحة بمنطقة أبو طرطور طوال فترة الانتفاع بالأرض.

بدورهم، أشاد محافظو كفر الشيخ، والغربية، والمنوفية، بتوقيع هذه البروتوكولات، مؤكدين أنها تأتى لحل المشكلة التى تعانى منها المحافظات الثلاث وهى الافتقار لوجود ظهير صحراوي، كما أن هذه البروتوكولات تعد بمثابة حل لأزمة التكدس السكانى الكبير الذى تشهده، والتى أدت إلى الكثير من التعديات على الأراضى الزراعية، مضيفين أن محافظاتهم تسعى إلى حث بعض مواطنيها على العيش والعمل فى محافظة الوادى الجديد، تنفيذا للتوجه العام للدولة من أجل الخروج من الوادى الضيق إلى الأماكن الصحراوية وتعميرها.

وبموجب البروتوكولات، ستقوم محافظات: "كفر الشيخ، والغربية، والمنوفية" بتحديد منسق عام من كل محافظة، للتنسيق مع محافظة الوادى الجديد، فيما يتعلق بتنفيذ بنود الاتفاق، إلى جانب المشاركة فى اللجان المشتركة والتنسيقية المكلفة بمتابعة تنفيذ المشروع، أو دراسة أى معوقات واقتراح التوصيات لعرضها على السلطة المختصة، كما ستلتزم هذه المحافظات باستكمال تجهيز تشطيبات المنازل المُسلمة من محافظة الوادى الجديد لتكون صالحة للسكن.