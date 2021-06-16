«قناة السويس» تحذر من التعامل مع صفحات تنتحل اسمها

جدة - نرمين السيد - وأكدت هيئة قناة السويس فى بيانها اليوم، الأربعاء، أن الإعلان عن أية وظائف جديدة بالهيئة يتم عبر الطرق الرسمية المقررة قانونًا للإعلان عن الوظائف الحكومية، وكذلك من خلال الموقع الرسمى للهيئة www.suezcanal.gov.eg مع بيان كل تفاصيل الإعلان من التخصصات المُعلن عنها وشروط وخطوات التقديم.

وأهابت الهيئة بمستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى بعدم الانسياق وراء بعض الصفحات مجهولة المصدر على شبكة الإنترنت، والتى تزعم بوجود فرص عمل لعدد من التخصصات بالهيئة، مع التنويه على ضرورة توخى الحذر منعاً لسرقة البيانات الشخصية.

وشددت الهيئة على أنه سيتم اتخاذ كل التدابير القانونية اللازمة عبر الجهات المعنية ضد هذه الصفحات، وذلك حرصاً من الهيئة على عدم الزج بها وانتحال اسمها وما يترتب عن ذلك من إلحاق الضرر بها والمساس بمكانتها الاقتصادية فى الأوساط المحلية والدولية.

وأحاطت علم متابعيها بان حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة هى:

Instagram.com/suezcanalauthorityeg

Twitter.com/suezAuthorityeg

linkedin.com/company/suezcanalauthorityeg

youtube.com/c/SuezCanalAuthorityEG