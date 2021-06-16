كرم جبر: آن الأوان لتوحيد الرؤى حول استراتيجيات موحدة لمواجهة التطرف

جدة - نرمين السيد - قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اجتماع الدورة 51 لمجلس وزراء الإعلام العرب، يأتى فى ظل تحديات كبيرة، مُشيرًا إلى أنه آن الأوان لتوحيد الرؤى حول استراتيجيات موحدة لمواجهة التطرف.





أضاف، خلال كلمته باجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب الـ51، اليوم الثلاثاء: "آن الأوان لأن نصل إلى استراتيجيات موحدة لتطهير العقول"، مؤكدًا أنه إذا لم نتسلح بالعلم سنواجه حروبًا مع الشركات الكبرى التى تتبنى أفكارًا مخالفة لثوابتنا". وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أننا نواجه خطر الشائعات المغرضة والدعاية الكاذبة التى تهدد أمن واستقرار الدول العربية، وعلينا أن نتواصل لإيجاد حلول لمشكلاتنا حفاظا على الأمن العربى.

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