وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د.محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات بشأن اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، والذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

أشار التقرير إلى مناقشة المجلس خلال اجتماعه عددًا من الموضوعات الهامة على مستوى الجامعات المصرية، منها تأكيد المجلس على ضرورة اتخاذ الكليات المعنية باختبارات القدرات كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا، وتوفير أماكن ملائمة لاستيعاب الطلاب، وإتاحة إرشادات عامة عن جميع الاختبارات على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات والكليات المعنية بالاختبارات، والتأكيد على أن درجة النجاح فى الاختبارات لجميع الكليات المعنية 60% من الدرجة الكلية للاختبار.

وافق المجلس على مقترح لجنتي قطاع السياحة والفنادق وقطاع التمريض بشأن وضع اختبارات القدرات الخاصة بكليات السياحة والفنادق والتمريض قبل الترشح لمكتب التنسيق.

كما استعرض المجلس دليل البرامج الحكومية المصرية الجديدة للعام 2021/2022 والمعد من خلال الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالمجلس الأعلى للجامعات؛ استعداداً لوضعه على المواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة التعليم العالي، ومكتب التنسيق، والمجلس الأعلى للجامعات مع بداية أعمال مكتب التنسيق لعام 2021.

كما أحيط المجلس علمًا بموافقة مجلس جامعة طنطا على فحص الطلاب المتقدمين للالتحاق بالكليات للعام الجامعي 2021/2022 وتشخيص الحاملين منهم لمرض ( أنيميا البحر المتوسط) وكذلك فحص أنيميا نقص الحديد، كجزء من مشروع قومي للحد من انتشار مثل هذه الأمراض؛ حفاظًا على صحة الطلاب، والتوصية لدى السادة نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب بمدى إمكانية تعميم ذلك على كل الجامعات.