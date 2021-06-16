وزير خارجية لوكسمبورج: الاتحاد الأوروبى يتفهم موقف مصر تجاه قضية سد النهضة

أكد وزير خارجية لوكسمبورج جان ألسبورن، أن الاتحاد الأوروبى يتفهم موقف مصر تجاه قضية سد النهضة، لأن المياه تهم ملايين المصريين، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبى سيساعد على إيجاد حل.
وأشاد وزير خارجية لوكسمبورج خلال لقائه اليوم الأربعاء، بوزير الخارجية سامح شكرى فى مقر الوزارة، بالحوار الإيجابي بين مصر والاتحاد الاوروبي فى ملف حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن بلاده لا يمكن أن تعطى مصر نصائح بالخصوص لكنها تتطلع لاستمرار التشاور، موضحًا أن الحوار بين مصر والاتحاد الأوروبى حول حقوق الإنسان مستمر.
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