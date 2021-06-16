نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني فى سبتمبر القادم في المقال التالي
أعلنت وزارة الداخلية المصرية بأنها ستقوم بتطبيق عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني بداية من شهر سبتمبر 2021، وذلك تطبيقاً للعقوبات الواردة فى قانون المرور على المركبات التي لم تقوم بتركيب الملصق، أو المركبات ذات الملصق التالف، أو المُتعمد إخفاءه، أو الذي تم العبث به وفقد صلاحيته، وأضافت الوزارة بأنه بعد التقدم بالطلب وسداد الرسوم يتم تسليم الرخصة القديمة واستلام الرخصة الجديدة المدون بها عبارة “ذات الملصق الإلكتروني”، وكذلك استلام الملصق وتركيبه على السيارة بمعرفة المختصين فى المرور.
عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
وكشفت وزارة الداخلية عن عقوبة عدم تركيب الملصق والتى تشمل:-
- سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر.
- الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه أو إحدى العقوبتين.
وقد ناشدت وزارة الداخلية السادة مالكي السيارات بسرعة التوجه إلى إدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق، وأكدت الوزارة بأنه يمكن لملكي السيارات ذات التراخيص السارية التقدم بطلب لتركيب الملصق وسداد الرسوم إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر.
خطوات طلب الملصق الإلكتروني إلكترونياً
وتيسيراً على المواطنين من الزحام فى وحدات المرور، وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية والتباعد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والعاملين فى وحدات المرور المختلفة فقد أتاحت الوزارة إمكانية التقدم بطلب الملصق وسداد الرسوم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية أو من خلال موقع بوابة مرور مصر وذلك بتطبيق الخطوات التالية:-
- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية .
- أو الدخول على بوابة مرور مصر.
- يتم سداد رسوم الملصق للسيارات سارية الترخيص والسيارات الملاكي والدرجات النارية فقط.
- اختيار خدمات المركبات، ثم اختيار خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني.
- القيام بسداد رسوم الخدمة من خلال الفيزا كارت، أو من خلال خدمة فوري والاحتفاظ بالإيصال.
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