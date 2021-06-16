/636057/إيناس-عبدالحليم-تتقدم-بسؤال-بشأن-اعتماد-لقاح-فيروس-كورونا-سينوفاك-من-منظمة-الصحة-العالمية

تقدمت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى وزيرة الصحة بشأن مدي اعتماد لقاح فيروس كورونا "سينوفاك" من منظمة الصحة العالمية، وهل أصبح "سينوفاك" معتمد من منظمة الصحة العالمية والمزمع إنتاجه من خلال مصنع شركة "فاكسيرا" المصرية؟.

دوت الخليج يرصد سؤال النائبة ايناس عبد الحليم بشأن لقاح كورونا

وأردفت النائبة ايناس عبد الحليم،عضو مجلس النواب، أن هناك جهود مصرية خالصة تقوم بها الحكومة، بشأن حماية المواطنين من فيروس كورونا المستجد، انتهى بإعلان رئاسة مجلس الوزراء المصري، توقيع اتفاقيتين بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، وشركة "سينوفاك" الصينية للمستحضرات الحيوية، في إطار "السعي نحو تحقيق التعاون الفني في هذا المجال الحيوي، عبر الاستفادة من اللقاح الذي طورته سينوفاك".

لقاح سينوفاك

ولفتت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، أن لقاح سينوفاك الصيني انضم إلى باقة لقاحات كورونا التي توفرها الدولة للمواطنين للتطعيم مجانا، ضمن خطة الدولة للقضاء على الوباء،مؤكدة أن اللقاح جديد وفعال تقوم بتصنيعه شركة سينوفاك الصينية، وستقوم مصر بتصنيع 40 مليون جرعة من لقاح سينوفاك الصيني في السنة الأولى للشراكة بين فاكسيرا وسينوفاك.

وأكملت عضو مجلس النواب، النائبة إيناس عبد الدايم، ان الصين قامت بتوريد 1400 لتر مركزات كمواد خام لتصنيع 2.2 مليون جرعة من لقاح سينوفاك محليا، لافتة أن اللقاح سينوفاك أثبت فاعليته بنسبة 91% على المفحوصين من الفئات العامة، إضافة إلى أن الدولة استقبلت 500 ألف جرعة من لقاح سينوفاك ويتم تحليلها بمعامل هيئة الدواء،مؤكدة أن هذا يأتي فى إطار جهود مصر وحرصها على التواصل والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات، لتوفير كميات من لقاحات فيروس كورونا ضمن خطة الدولة لتطعيم المواطنين.

وقالت عضو مجلس النواب، أن وزارة الصحة قد اعلنت أنه جار العمل على إنتاج الدفعة الأولى من لقاحات "سينوفاك" فى مصر، وذلك ضمن اتفاقية نقل التكنولوجيا والتصنيع الموقعة بين كل من الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" وشركة سينوفاك الصينية.

وتسائلت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، هل تم اعتماد لقاح فيروس كورونا "سينوفاك"، من منظمة الصحة العالمية؟،وهل أصبح "سينوفاك" معتمد من منظمة الصحة العالمية والمزمع إنتاجه من خلال مصنع شركة "فاكسيرا" المصرية؟،وهل تم اعتماد مصنع "فاكسيرا" من منظمة الصحة العالمية كأحد المصانع المنتجة للقاحات فيروس كورونا وحصوله على تأهيل منظمة الصحة العالميةWHO ؟.