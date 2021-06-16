يخوض النادي الأهلي مواجهة هامة أمام الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في مواجهة مرتقبة من عشاق الكرة الإفريقية والعربية ، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج موعد لقاء الاهلي والترجي بدوري الأبطال.

وتعد السادسة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة هو موعد لقاء الاهلي والترجي بدوري الأبطال في المواجهة التي تقام بين الفريقين على ملعب حمادة العقربي برادس ، في مواجهة يسعى خلالها المارد الأحمر في تحقيق نتيجة إيجابية تساعده في مباراة الإياب.

موعد لقاء الاهلي والترجي بدوري الأبطال

ومن المقرر ان تذاع المباراة بين المارد الأحمر وبطل تونس بتعليق صوتي للمعلق الليبي محمد بركات في تمام السادسة بتوقيت القاهرة وهو موعد لقاء الاهلي والترجي.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد، أحمد رمضان "بيكهام"، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بانون، سعد سمير، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، محمود "كهربا"، وليد سليمان، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، جونيور أجاي.

الهجوم: محمد شريف، صلاح محسن، ووالتر بواليا.

المستبعدين من قائمه المارد الأحمر لمواجهة الترجي

مروان محسن - محمود متولي - كريم نيدفيد - محمد حسام النجار - حمزة علاء - عبد الرحمن أشرف "مانو"- محمد محمود - أحمد سيد عبد النبي - محمد اشرف.

أستقرت وزارة الصحة التونسية على عدد 5 الأف متفرج بمباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب رادس ضمن مواجهات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء ذلك العدد بعد مطالب نادي الترجي التونسي بضرورة تواجد عدد جماهيري في لقاء الأهلي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تنطلق في السابعة مساء الأثنين المقبل ، خاصة بعد خروج الجماهير للشوارع والمطالبة بالحضور خلال مواجهة الفارس الأحمر والترجي التونسي.