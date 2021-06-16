/636060/تضامن-النواب-للوفد-الاوزباكستاني-نسعى-إلى-تفعيل-11-اتفاقية-وتنشيط-جمعية-الصداقة-بين-البلدين-صور

استقبلت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، وفدًا من لجنة حقوق الإنسان بدولة أوزبكستان برئاسة السيدة عالية يونسوفا نائبة ممثل المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان لحقوق الإنسان.

دوت الخليج يرصد زيارة الوفد البرلماني الاوزباكستاني للجنة التضامن

ورحب النائب عبدالهادي القصبي، بالوفد البرلماني فى مجلس النواب، مستعرضًا تاريخ البرلمان المصرى، الذى تم تأسيسه عام 186، مشيرًا إلى أن له تاريخ كبير فى مجال العمل النيابى، حيث أصدر أول دستور عام 1923 و30 و54 و71 و80 و2005 و2007 و2012 ،و2014، مشيرًا إلى أنه عقب إصدار هذا الدستور شهدت مصر انتخابات نزيهة أسفرت عن إنتخاب 596 نائب يمثلون شعب مصر منهم 164إمرأة و124 شباب و8 ذوى إعاقة و8 مصريين بالخارج.

وأكد النائب عبد الهادي القصبي، على عمق العلاقات التي تربط بين مصر وأوزبكستان ووصفها بالعميقة، حيث كانت مصر فى مقدمة دول العالم اعترافًا باستقلال أوزبكستان فى 26 يناير عام 1991، لافتًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التى أفتتحت سفارتها فى «طشقند» عام 1993، كما افتتحت أوزبكستان سفارتها فى مصر عام 1994، وأستمرت العلاقات الطيبة بين البلدين حتى توجت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأوزبكستان فى بداية شهر سبتمبر 2018 ،حيث استقبله خلالها الرئيس شوكت مير ضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، ووقع خلالها الرئيسين إحدى عشرة وثيقة تعاون بين البلدين.

كما أشار رئيس تضامن النواب، عبدالهادي القصبي، إلى الزيارة التاريخية لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر فى أكتوبر 2018، وعلى الصعيد البرلمانى شرفت بإستقبال خمس وفود رفيعة المستوى من دولة أوزبكستان، كما تمت بزيارة أوزبكستان الزيارة الأولى كانت فى 31 مايو 2018 والثانية فى 19 مارس 2019 والثالثة 26 مارس 2019 وهذا الوفد هو الوفد رقم 6 الذى استقبله وارحب بكم من الدولة العزيزة على قلوب الشعب المصرى من دولة أوزبكستان .

وقال النائب عبد الهادي القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إنه تم تكليفه بنقل تحيات رئيس مجلس النواب، والوكيلين وأمين المجلس إلى الوفد الاوزبكستاني.

وأضاف النائب عبد الهادي القصبي : نسعى إلى تفعيل 11 اتفاقية تم توقيعها موضحا أنه تم التوافق على تنشيط جمعية الصداقة بين البلدين وسوف نسعى إلى تفعيلها قريبا.

منح للطلبة الاوزباكستاني

وأشار النائب عبد الهادي القصبي، إلي ان من ضمن النجاحات بين البلدين فتح خط طيران، وكذلك زيادة المنح للطلبة من اوزباكستان فى جامعة الأزهر ومصر تعد من أوائل الدول التى وقعت على حماية الأطفال وذوى الاعاقة، مضيفا يسعدني ان انقل لكم هذه التجربة الناجحة ،التى تحولت إلى مواد بالدستور المصرى ولدينا قوانين هامة فى مجال الاطفال التى غيرت وجه الحياة بالكامل بالنسبة للمرأه.

تمكين المرأة

وأشار النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إلي أن مصر وضعت نسبة مشاركة المرأة فى مجلس النواب ولدينا نائبات يمثلن 27 % داخل هذا المجلس وأصبح أداء المرأة فاعلا ومميزا، لافتا أنه ناقش بالأمس قوانين تقدمت بها نائبات بالمجلس،مشيرا إلى وجود نظام غرفتين مجلس شيوخ ومجلس نواب ومصر استعادة أهل الحكمة مؤخرا ممثلين فى مجلس الشيوخ، والنقطة الأخيرة وهى حقوق الإنسان هناك توافق وتشابه بين البلدين الذين يدعوان إلى السلم والسلام.

واستطرد القصبي مؤكدا أن العالم فى حاجة لوضع مفهوم دقيق لكلمة حقوق الإنسان ونحن نفهم أن حقوق الانسان فى الصحة والتعليم والأطفال ولكن هناك بعض الدول استخدمت هذا المسمى بشكل مغلوط للتدخل فى شئون الدول ونرفض التلاعب ودعم القتلة تحت مسمى حقوق الإنسان .