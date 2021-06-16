وفد أوزباكستان فى البرلمان: وقعنا أكثر من 70 اتفاقية فى مجال حقوق الإنسان مع مصر «صور»

التقت لجنة التضامن الاجتماعي، والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وفدًا من لجنة حقوق الإنسان بدولة أوزبكستان، برئاسة السيدة عالية يونسوفا نائبة ممثل المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان لحقوق الإنسان.

دوت الخليج يرصد تفاصيل طلب اوزباكستان دعم مصر اجتماع اليونسكو

وأكدت عالية يونسوفا، نائبة ممثل المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان، السعي لإقامة علاقات تعاون مع مصر في مجال حقوق الإنسان، لاسيما حقوق الطفل وتبادل الخبرات والتجربة.

جائحة كورونا

وقالت عالية يونسوفا، إن الهدف الرئيسي هو تعميق العلاقات بين البلدين ودراسة تجربة أصدقائنا فى مصر مضيفة : "كما تعلمون لدينا قضية جائحة كورونا وكانت لها تداعيات خاصة للأطفال"، مشيرة إلي أن هناك ازدواجية فى التعامل بملف بحقوق الإنسان ويجب إزالة هذه الازدواجية من خلال التعاون بين البلدين.

اتفاقيات حقوق الانسان

ولفتت عالية يونسوفا نائبة ممثل المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان، إلي أنه تم توقيع أكثر من 70 اتفاقية فى مجال حقوق الإنسان وذوى الاعاقة تهدف لدعمهم، معربة عن أملها في تعزيز وتبادل الخبرة فى اللقاءات القادمة لإعداد القوانين بدعم حقوق الإنسان والأطفال.

واشارت عالية يونسوفا، إلي أن العادات والتقاليد المتشابهة بين شعوب البلدين أدت لتطوير العلاقات بين البلدين، مشيرة إلي إمكانية التعاون فى مجالات الاستثمار والسياحة والاقتصاد.

وثمنت عالية يونسوفا، تأسيس جمعية الصداقة البرلمانية بين البلدين، وكذا العلاقات فى مجال حماية حقوق الطفل فى إطار الأمم المتحدة وكذلك منظمة التعاون الإسلامي، مشيرة إلي أن مصر تدعم اوزباكستان فى مجال حقوق الإنسان ،كما أن اوزباكستان كانت ضمن الدول التى تدعم موقف مصر فى منظمة التعاون الإسلامي بخصوص البيانات عن الإصلاح الاقتصادى ومكافحة الإرهاب.

وجهت عالية يونسوفا، الشكر مصر لدعم موقف اوزباكستان فى جلسة 72 الجمعية العامة للأمم المتحدة للمعرفة والتسامح الدينى، وكذلك دعم مصر لأوزبكستان فى المجلس التنفيذى لحقوق الانسان فى 2020، مضيفه:« نشكركم أيضا على دعمنا فى اجتماع المجلس التنفيذى المقبل لليونسكو هذا العام المقبل وخاصة ونأمل التعاون أن يتطور تطورا مثمر».

ونوهت يونسوفا، إلي أنهم بصدد إعداد دراسة عميقة من الدول الغنية فى هذا المجال من خلال التشريعات، وأنهم يسعون لزيادة أعداد المرأة فى مجلس النواب لاسيما وطبيعة تفهمها بقضايا الطفل والتعليم والصحة.

وأشارت نائبة ممثل المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان، إلى أننا كان لدينا غرفة واحدة لمجلسى النواب والشيوخ وفى عام ٢٠٠٣ أصبح كلًا على حدة.

وقالت:” لدينا دور هام للمرأة وحاليا رئيسة مجلس الشيوخ مرأة ونائبتها فى المجلس التشريعى امرأة ولدينا مشاركة الشباب بالمجلس والشباب فى البرلمان لديهم نشاط واسع ويقومون بطرح المسائل الهامة بالمجلس التشريعى وفيما يخص حقوق الإنسان لدينا دور هام وفى عام ٢٠١٩ كان لدينا قرار خاص من قبل الرئيس بخصوص الأطفال.