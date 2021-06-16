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يرصد دوت الخليج ابرز مواجهات كلاسيكيات الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد 2021/2022 ، بين الفرق الخمس الأولى في البريميرليج بعد أن أعلنت الرابطة عن جدول ترتيب البريميرليج.

ليفربول ضد مانشستر سيتي وتقام المباراة الأولى يوم 2-10-2021 على أن تنطلق المواجهة الثانية يوم 9-4-2022 ليفربول ضد مانشستر يونايتد وتقام المباراة الأولى يوم 23-10-2021 على أن تنطلق المواجهة الثانية يوم 19-3-2022 ليفربول ضد تشيلسي وتقام المباراة الأولى يوم 28-8-2021 على أن تنطلق المواجهة الثانية يوم 1-1-2022 مواعيد أهم مباريات الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد ليفربول ضد آرسنال وتقام المباراة الأولى يوم 20-11-2021 على أن تنطلق المواجهة الثانية يوم 26-2-2022 ديربي مانشستر وتقام المباراة الأولى يوم 6-11-2021 على أن تنطلق المواجهة الثانية يوم 5-3-2022 ديربي لندن " تشيلسي ضد آرسنال وتقام المباراة الأولى يوم 21-8-2021 على أن تنطلق المواجهة الثانية يوم 12-2-2022 مانشستر سيتي ضد تشيلسي وتقام المباراة الأولى يوم 25-9-2021 على أن تنطلق المواجهة الثانية يوم 15-1-2022 مانشستر سيتي ضد آرسنال وتقام المباراة الأولى يوم 28-8-2021 على أن تنطلق المواجهة الثانية يوم 1-1-2022 مانشستر يونايتد ضد تشيلسي وتقام المباراة الأولى يوم 27-11-2021 على أن تنطلق المواجهة الثانية يوم 15-5-2022 مانشستر يونايتد ضد آرسنال وتقام المباراة الأولى يوم 30-11-2021 على أن تنطلق المواجهة الثانية يوم 23-4-2022 وأعنلت رابطة الدوري الإنجليزي عن جدول البريميرليج للموسم الجديد، ويستعرض دوت الخليج مواجهات ليفربول في بداية الدوري والتي يبدأها بمواجهة الصاعد حديثا نوريتش سيتي في الرابع عشر من أغسطس الجاري. جدول مباريات ليفربول الإنجليزي وفيما يلي جدول مباريات ليفربول موسم 21/22: الجولة الأولى نورويتش سيتي ضد ليفربول الجولة الثانية ليفربول ضد بيرنلي الجولة الثالثة ليفربول ضد تشيلسي الجولة الرابعة ليدز يونايتد ضد ليفربول الجولة الخامسة ليفربول ضد كريستال بالاس الجولة السادسة برينتفورد ضد ليفربول الجولة السابعة ليفربول ضد مانشستر سيتي الجولة الثامنة واتفورد ضد ليفربول الجولة التاسعة مانشستر يونايتد ضد ليفربول الجولة العاشرة ليفربول ضد برايتون الجولة الحادية عشر وست هام ضد ليفربول الجولة الثانية عشر ليفربول ضد أرسنال الجولة الثالثة عشر ليفربول ضد ساوثهامبتون الجولة الرابعة عشر إيفرتون ضد ليفربول الجولة الخامسو عشر وولفرهامبتون ضد ليفربول الجولة السادسة عشر ليفربول ضد أستون فيلا الجولة السابعة عشر ليفربول ضد نيوكاسل الجولة الثامنة عشر توتنهام ضد ليفربول

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