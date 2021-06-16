/636064/وزير-الخارجية-غياب-الإرادة-السياسية-من-الجانب-الإثيوبي-السبب-فى-عدم-التوصل-لاتفاق-بشأن-سد-النهضة

تحدث وزير الخارجية، سامح شكرى، مع وزير خارجية لوكسمبورج، فى المؤتمر الصحفي، عن عدد من الملفات والقضايا الشائكة والتى يأتى على رأسها ملف سد النهضة الإثيوبى.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن حديث وزير الخارجية المصرى، سامح شكرى فى المؤتمر الذى انعقد منذ قليل، مع وزير خارجية لوكسمبورج حول عدد من الملفات المشتركة.

شكرى متحدثًا عن سد النهضة مع وزير خارجية لوكسمبرج

من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكرى، على أن اجتماع القمة العربي الذى تم عقده فى الدوحة بقطر، جاء فى سياق دعم الدولة المصرية والسودانية فيما يخص ملف سد النهضة.

وزير الخارجية: مصر سعت لعقد اتفاق بشأن الملء مع إثيوبيا

كما أشار وزير الخارجية، سامح شكرى، خلال المؤتمر، إلى أن مصر سعت خلال فترة تمتد إلى عقد من الزمن لعقد اتفاق ملزم بشأن قواعد الملء مع الجانب الإثيوبي، لكنه قوبل دائمًا بالتعنت والمماطلة.

ولفت وزير الخارجية سامح شكرى، موجهًا حديثه لوزير خارجية لوكسمبورك، إلى أن دولتي المصب مصر والسودان قدما خلال فترة المفاوضات بين مصر وإثيوبيا العديد من التنازلات من أجل الوصول إلى اتفاق بين الطرفين، لكنه دائمًا ما نصطدم بغياب الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي، حتى أنهم قد تراجعوا عن التوقيع فيما تم الاتفاق عليه بعد اجتماعات واشنطن.

من جانبه، أكد وزير خارجية لوكسمبرج، على تفهمه لموقف مصر بشأن ملف سد النهضة، مشيرًا إلى أهمية المياه بالنسبة لملايين المصريين، مؤكدًا على أن الاتحاد الأوربي سوف يساعد فى حل تلك القضية.

كما أثنى وزير خارجية لوكسمبورج، على الحوار الإيجابي القائم بين مصر والاتحاد الأوربي، مشيرًا إلى أن بلاده لا يمكن أن تعطى مصر نصائح بالخصوص لكنها تتطلع لاستمرار التشاور.