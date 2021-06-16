مبعوث الرئيس الأمريكى لتغير المناخ يصل القاهرة

جدة - نرمين السيد - وصل إلى القاهرة مبعوث الرئيس الأمريكى لتغير المناخ جون كيرى، اليوم الأربعاء، قادمًا على رأس وفد من السعودية، فى زيارة لمصر فى إطار جولة بالمنطقة يبحث خلالها مواجهة تغير المناخ والإعداد لقمة تغير المناخ المقبلة.





استقبل مبعوث الرئيس الأمريكى لتغير المناخ والوفد المرافق له من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار، بعد وصوله على متن طائرة خاصة. بحسب مصادر استقبلت مبعوث الرئيس الأمريكى فى المطار، فإنه من المقرر أن يلتقى جون كيرى، خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات من بينهم السفير سامح شكرى وزير الخارجية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لبحث مختلف قضايا تغير المناخ ودعم التعاون بين مصر والولايات المتحدة للحد من تداعيات تغير المناخ مع بحث الاستعداد للمؤتمر المقبل للدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP26"، الذى سيعقد نوفمبر المقبل فى جلاسجو باسكتلندا.

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