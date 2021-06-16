صور.. سامح شكرى: بحثنا سبل تعزيز التعاون بين مصر ولوكسمبورج

جدة - نرمين السيد - وأشار سامح شكرى فى المؤتمر الصحفى عقب المباحثات التى تمت صباح اليوم بالقاهرة، إلى أن دائما ما تتخذ لوكسمبورج مواقف داعمة لمصر فى المحافل الدولية، موضحا أنه خلال المباحثات تم التشاور فى كيفية تعزيز مجالات التعاون، وبالأخص الاقتصادى بما يخدم الصالح العام، كما تم الاتفاق على تبادل الزيارات، لافتا إلى تطلعه لزيارة لوكسمبورج.

وأوضح أنه تم التطرق إلى القضايا الاقليمية كالقضية الفلسطينية والأوضاع فى ليبيا وسد النهضة.



وردا على سؤال حول زيارة شكرى للدوحة، أكد أنها ردا على زيارة نائب رئيس الوزراء القطرى منذ أسابيع وتنفيذا لمقررات بيان "العلا"، موضحا أن لقاءه مع أمير قطر كان إيجابيا، مشيرا إلى أن هناك مشاورات بعدد من القضايا، ولكن هناك رغبة لعودة العلاقات إلى طبيعتها.

وأضاف أن الاجتماع الطارئ بشأن سد النهضة الذى عقد أمس تم خلاله دعم مصر والسودان، خصوصا بعد أن قدموا عدة تنازلات فى محاولة للتوصل إلى حلول، ولكن الجانب الإثيوبى تواصل فى تعنته.

وقال جان أسيلبورن، وزير خارجية لوكسمبورج، إنه سعيد بتواجده بالقاهرة للمرة التاسعة، مشيدا بدور مصر فى وقف إطلاق النار وانخراطها فى إعادة إعمار غزة.



وأضاف أسيلبورن أنه يتفهم موقف مصر بشأن سد النهضة، مؤكدا أن المسؤولية الدولية ستساعد على إيجاد حل.

كما أوضح أنه تم خلال المباحثات كيفية تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك رغبة من شركات لوكسمبورج فى الاستثمار فى السوق المصرية.