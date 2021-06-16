صور.. السجينى: الزيارات الميدانية «تقصى حقائق» بعد مناقشة طلبات الإحاطة

جدة - نرمين السيد - قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن زيارات اللجنة بمثابة تقصى ميدانى بعد مناقشة طلبات إحاطة أو موازنات المحافظات وكذلك تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.





جاء ذلك خلال لقاء وفد اللجنة مع محافظ بورسعيد، عادل الغضبان، فى بداية الجولة الميدانية، موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى.



وأضاف السجينى: "كل التحية لقائد التنمية فى مصر الرئيس عبد الفتاح السيسى"، متابعا: "القيادة السياسية أوجدت حالة غير مسبوقة فى القطر المصرى، مشروعات قومية فى كل مكان وفى جميع القطاعات".



وأشاد رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بجهود التطوير والتنمية التى تشهدها محافظة بورسعيد على كل المستويات، لا سيما فيما يتعلق بمجال الاستثمار بكل أنواعه.



فيما، قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "نحن فى اللجنة حريصون كل الحرص لمتابعة العمل على أرض الواقع".

وأكد أن علاقة مجلس النواب رشيدة بالجهاز التنفيذى وهى فلسفة العمل، قائلا: "لا نتصيد الأخطاء وإنما نسعى من خلال الزيارات الميدانى للتوجيه فى حال وجود أى ملاحظات".



ووجه الحسينى، التحية لمحافظة بورسعيد على الجهود التنموية التى تتم، مشيدا بما ذكره المحافظ عادل الغضبان، بشأن الاستعانة بموازنات بعض القطاعات التى لم تستخدمها فى تمويل قطاعات أخرى.



يشارك فى الزيارة، ومحمد وفيق، وكيلا اللجنة، وعمرو درويش، أمين السر، والنواب أمل زكريا، إيمان الألفى، محمود البرعى، محسن أبو سمنة، أسامة الأشمونى، محمد طلبة عبد السلام.

كما يشارك فى الزيارة أيضا اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، ونواب محافظة بورسعيد من مجلسى النواب والشيوخ.

وتفقد الوفد البرلمانى، المرحلة التجريبية لمشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بمحافظة بورسعيد، المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، وحدة التحول الرقمى، مركز معلومات شبكات المرافق ، ووحدة نظم المعلومات الجيومكانية.