/636063/أحمد-السجيني-القيادة-السياسية-أوجدت-حالة-غير-مسبوقة-في-القطر-المصري-من-خلال-المشروعات-القومية

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،أن زيارات اللجنة بمثابة تقصي ميداني بعد مناقشة طلبات إحاطة أو موازنات المحافظات، وكذلك تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.

دوت الخليج يرصد تفاصيل لقاء وفد الادارة المحلية مع محافظ بور سعيد

جاء ذلك أثناء لقاء وفد اللجنة مع محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، في بداية الجولة الميدانية، موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

المشروعات القومية

وأضاف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب،كل التحية لقائد التنمية في مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن القيادة السياسية أوجدت حالة غير مسبوقة في القطر المصري، من خلال المشروعات القومية في كل مكان وفي جميع القطاعات.

وأشاد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بجهود التطوير والتنمية التي تشهدها محافظة بورسعيد على كافة المستويات، لاسيما فيما يتعلق بمجال الاستثمار بكافة أنواعه.

فيما قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: نحن في اللجنة حريصين كل الحرص لمتابعة العمل على أرض الواقع.

محمد الحسيني: علاقة مجلس النواب بالجهاز التنفيذي رشيدة

وأكد النائب محمد الحسيني ، وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن علاقة مجلس النواب رشيدة بالجهاز التنفيذي وهي فلسفة العمل، قائلا: لا نتصيد الأخطاء وإنما نسعى من خلال الزيارات الميداني للتوجيه في حال وجود أي ملاحظات.

ووجه النائب محمد الحسيني، التحية لمحافظة بورسعيد على الجهود التنموية التي تتم، مشيدا بما ذكره المحافظ عادل الغضبان، بشأن الاستعانة بموازنات بعض القطاعات التي لم تستخدمها في تمويل قطاعات أخرى.

ويشارك في الزيارة، محمد وفيق، وكيل اللجنة، وعمرو درويش، أمين السر، والنواب: أمل زكريا، إيمان الألفي، محمود البرعي، محسن أبو سمنة، أسامة الأشموني، محمد طلبة عبد السلام.

كما يشارك في الزيارة أيضا اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، ونواب محافظة بورسعيد من مجلسي النواب والشيوخ.

وتفقد الوفد البرلماني، المرحلة التجريبية لمشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بمحافظة بورسعيد، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وحدة التحول الرقمي، مركز معلومات شبكات المرافق ، ووحدة نظم المعلومات الجيومكانية.