/636065/ننشر-أول-صور-لـ-تبرعات-جمهور-الزمالك-بالحساب-البنكي-الجديد

ينشر دوت الخليج أول صور لتبرع بعض جماهير نادي الزمالك بأموال في الحساب الجديد الذي أطلقه النادي منذ ساعات ويحمل رقم 1911 وهو تاريخ تأسيس القلعة البيضاء.

وحصل دوت الخليج علىى صور أول إيصالات تبرعات من جانب بعض جماهير الفارس الأبيض لدعم النادي ماديا عن طريق الحساب البنكي الجديد التي تم إطلاقه للمساهمة في تخفيف العبئ المالي على ميزانية القلعة البيضاء.

وكان حسين السمري مدير النشاط الرياضي في الزمالك سابقاً، والمدير التنفيذي للنادي في الفترة الحالية، قد كشف عن حساب خاص للزمالك، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبد الناصر زيدانن من داخل استوديو دوت الخليج.

وقال حسين السمري: “ الزمالك بالفعل قام بعمل حساب خاص له في الأيام الماصية القليلة”.

وأضاف حسين: “سيتم الإعلان عن حساب بشكل رسمي في الفترة القادمة، لجمع التبرعات من محبي الزمالك”.

1911 رقم حساب الزمالك الجديد

وزاد السمري: “حساب الزمالك بالفعل لم يتم نشرة بشكل رسمي في الفترة الحالية، وبالفعل تم دخول الحساب 5 مليون جنيه”.

وواصل حسين: “رقم حساب الزمالك هو 1911 وسيتم الإعلان عنه في الفترة القريبة في محاولة جمع التبرعات من محبي القلعة البيضاء، ويأتي ذلك في بنك الأهلي المصري وبنك مصر”.

واختتم السمري: “سيكون هناك رقم مذهل في الحساب بعد نشرة بفترة قصيرة، وسيتم نشر ذلك بشكل رسمي، ويأتي ذلك في محاولة حل أزمة الزمالك”.

وقال باتريس كارتيرون في تصريحات تلفزيوينة: " واجهنا الترجي عندما كنت مدربا للنادي الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا ، وفي ذلك التوقيت فعل الفريق التونسي أشياءً كثيرة لكي يثير القلق قبل مباراة العودة في رادس، ولم نستطع الوصول الى الاستاد بيسر، وخسرنا النهائي بشكل صادم ومفجع".

كارتيرون يثير جدل جماهير الأهلي والزمالك بعد تصريحاته المثيرة

وتابع : " أتوقع أن يكون النهائي هذا العام بين بين الأهلي والوداد المغربي، المارد الأحمر سيتفوق على الترجي، وبطل المغرب قادر على تخطي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي".

وواصل : " الواداد هو المرشح الأقوي للفوز بالبطولة، لأن جمهوره يشجعه بجنون وبدرجة كبيرة للغاية ، والنهائي سيُقام على ملعبهم ووسط جماهيرهم وستكون مباراة صعبة للغاية على الأهلي، ومن الممكن أن تكون توقعاتي غير صحيحة".