/636066/الداخلية-تكشف-حقيقة-فيديو-ترويع-المواطنين-في-الزيتون

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الاربعاء 16 يونيو 2021، عن ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي« فيسبوك»، تضمن قيام أحد الأشخاص بترويع المواطنين والتعدي عليهم، واتضح أن الواقعة في منطقة الزيتون، وأن الفيديو تم تصويره في شهر فبراير الماضي، خلال قيامه بالتشاجر مع أحد الأشخاص، بسبب معاكسة شقيقته، وتم إلقاء القبض على المتهم وأخطرت النيابة للتحقيق.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشان الكشف عن ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي

فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يرصد ترويع المواطنين بسلاح أبيض

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، متضمناً قيام شخص بترويع المواطنين والتعدي عليهم لفظياً ممسكاً بيده سلاحا أبيض "سكين"، وأتضح وجود بعض التعليقات على مقطع الفيديو تفيد بأنه مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة وتضرر أهالي المنطقة منه لسوء سلوكه.

وأسفرت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، عن تحديد هوية المذكور بدون عمل، له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

رصد عدد من الأسلحة من المتهمين

وبعد تقنين الإجراءات تم استهدافه والقبض عليه، وعثر بحوزته على طبنجة صوت معدلة، وعدد من الطلقات وكمية من مخدر الهيروين وهاتف محمول، وبمواجهته أمام جهات اعترفا بأن مقطع الفيديو تم تصويره خلال شهر فبراير الماضي، خلال قيامه بالتشاجر مع أحد الأشخاص لقيام الأخير بالتعرض لشقيقته ومعاكستها.

وأعترفا بحيازته للسلاح الناري بقصد حماية نشاطه المؤثم، والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.