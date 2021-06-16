فيفا يحتفل بعيد ميلاد يورجن كلوب.. تفاصيل

حرص الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على الاحتفال بعيد ميلاد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، والاشادة بما حققه من إنجازات مع نجوم الريدز بالعودة الى منصات التتويج سواء بدوري أبطال أوروبا بعد غياب 14 عام، وتحقيق لقب الدوري الإنجليزي في موسم 2019/2020 بعد غياب عن القلعة الحمراء طوال 30 عام.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي "فيفا": بعض من اللحظات التاريخية التي جمعت كلوب بنجوم الريدز خلال التتويج بكأس أبطال أوروبا ولقب الدوري الإنجليزي، والفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم.

ووجه رسالة معيادة له قائلا: "أنهى يورغن كلوب انتظار ليفربول الذي دام 14 عام ليصبح بطلاً لأوروبا ، وانتظر 30 عام ليصبحوا ملوكاً إنجليزياً وقادهم إلى لقبه الأول على الإطلاق في كأس العالم للأندية عيد ميلاد سعيد 54 للفائز باخر جائزتين من جوائز The Best FIFA لأفضل مدرب".

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وجاء محمد صلاح في وصافة الهدافين في الدوري الإنجليزي، برصيد 22 هدف، حيث جاء في المركز الأول هاري كين مهاجم فريق توتنهام، عن طريقه إحرازه 23 هدف.

وضمت قائمة التشكيلة الأساسية للدوري الإنجليزي، والتي أعلنت عنها رابطة المحترفين الإنجليزية، كل من: جاء في حراسة المرمى إديرسون مواريش، حارس مرمى فريق مانشستر سيتي، وفي خط الدفاع، ثلاثي مانشستر سيتي جواو كانسيلو وروببن دياز وجون ستونز.

كذلك مدافع فريق مانشستر يونايتد لوك شاو، بينما جاء خط الوسط كل من إلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي، وكيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، وبرونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، وضم حط الهجوم كل من محمد صلاح لاعب ليفربول، وسون هيونج مين لاعب توتنهام هوتسبير و هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير.

محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

سيطر لاعبي فريق مانشستر سيتي على التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي، حيث تواجد كل من: إديرسون مواريش حارس مرمى الفريق، روبين دياز مدافع الفريق، والمدافع جون ستونز ، وإلكاي جوندوجان لاعب خط الواسط وكيفن دي بروين لاعب خط الوسط.

حصد فريق مانشستر سيتي بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2020/2021، حيث توج الفريق بالبطولة تحت قيادة بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق، كما تأهل فريق مانشستر سيتي تحت قيادة جوارديولا إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، أمام فريق تشيلسي، واستطاع فريق البلوز تحت قيادة توخيل المدر الفني للفريق، بالتتويج بالبطولة، حيث انتهت المباراة بفوز تشيلسي على مانشستر سيتي بنتيجة 1/0.