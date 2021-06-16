/636068/إصابة-لاعب-بيراميدز-بفيروس-كورونا-تفاصيل

تعرض إسلام عيسى لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، للإصابة بفيرس كورونا عقب مواجهة فريقه لنظيره سموحة، فى المباراة التى جمعتهما أمس الثلاثاء على ملعب الدفاع الجوى، في إطار مواجهات الجولة 26 من الدوري الممتاز ، وانتهت بفوز الفريق السكندرى بثلاثية نظيفة.

وشعر إسلام عيسى ببعض الإرهاق عقب مواجهة سموحة، وخضع اللاعب لمسحة طبية جاءت نتيجتها ايجابية، كما أصيبت زوجة اللاعب بنفس الفيروس، ويخضع الثنائى حالياً لإجراءات العزل المنزلى لحين تماثلهما للشفاء.

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بيراميدز أستضاف سموحة، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر المسابقة المحلية.

وسجل مصطفى فتحي، الهدف الثاني لـ فريقه، في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، بعد تلقيه تمريره من الجانب الأيسر، لينفرد بمرمى شريف إكرامي ويسكن الكرة في شباكه.

سجل أحمد عبد القادر لاعب سموحة الهدف الثاني له والثالث لفريقة أمام بيراميدز، علي ملعب الدفاع الجوي.

وأحرز عبد القادر الهدف الثالث لـسموحة، بتصويبة رائعة ، من داخل منطقة الجزاء، وذلك في الدقيقة 52.

وكان أحمد عبد القادر، قد تقدم سموحة بالهدف الأول، في الدقيقة 3، بعد خطأ قاتل من علي جبر، وأضاف مصطفى فتحي، الهدف الثاني في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول.

يواصل فريق الزمالك تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، عقب إقامة مباريتان ضمن الجولة الـ26 من بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث التقى طلائع الجيش مع الإنتاج الحربى بينما أستضاف بيراميدز نظيرة سموحة، ويستعرض دوت الخليج ترتيب الدوري المصري الممتاز.

حقق فريق طلائع الجيش الفوز على فريق الإنتاج الحربي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب السلام.

وكان الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قد أعلن تشكيل بيراميدز لمباراة سموحة في الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل بيراميدز التي خاض بيها اللقاء:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: عبد الله بكري - علي جبر - محمد حمدي - عمر جابر

خط الوسط: إسلام عيسى - نبيل دونجا - محمود حمادة

خط الهجوم: رمضان صبحي - محمود وادي – إبراهيم حسن

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي - طارق طه - أسامة جلال - محمد فاروق - عبد الله السعيد - محمد الجباس - إبراهيم عادل - محمود صابر - محمود عبد القادر.