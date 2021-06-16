موسيماني يحاضر اللاعبين بالفيديو قبل مران الأهلي استعداداً لمواجهة الترجي

/636069/موسيماني-يحاضر-اللاعبين-بالفيديو-قبل-مران-الأهلي-استعدادا-لمواجهة-الترجي

ويرصيد دوت الخليج استعدادات الأهلي لمواجهة الترجي:

ويعرض الجهاز الفني على اللاعبين عددا من الفيديوهات لفريق الترجي التونسي لتحديد مواطن القوة والضعف في الفريق المنافس قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وعقب المحاضرة يتوجه فريق الأهلي، إلى الملعب الفرعي الجديد باستاد رادس لخوض المران الأول للفريق في تونس.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الاول لكرة القم بالنادي الاهلي قد حرص على معاينة بعض ملاعب التدريب صباح اليوم لتحديد ملعب المران ، وأكد أنه تم الاستقرار على خوض تدريبات الفريق اليوم وغدا على الملعب الفرعي الجديد باستاد رادس، على أن يخوض الفريق مرانه الرئيسي يوم الجمعة المقبل على ملعب حمادي العقربي الذي يستضيف المباراة في رادس.

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ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي إلى تونس مساء أمس الثلاثاء استعدادا لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.‏

موعد المباراة

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي والترجي القادمة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على شبكة قنوات beIN Sports HD .

وقد تأهل الأهلي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3 -1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من ربع نهائي المسابقة .

بينما تأهل الترجي التونسي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 3 - 2 بركلات الترجيح في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ومن ناحيه اخري فريق الأهلي لكرة الطائرة رجال لمباراته اليوم أمام فريق الترسانة، في تمام الساعة السادسة مساءً.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على الشرقية للدخان بثلاثة أشواط نظيفة في دور الـ32 ، قبل أن يتغلب على فريق الطيران في دور الـ16 بثلاثة أشواط دون مقابل.

الأهلي والزمالك

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي حصد بطولة إفريقيا وإنتزع اللقب من غريمه التقليدي الزمالك في النسخة الماضية، بنتيجة 2/1، لصالح الشياطين الحمر احرز الأهداف كل من عمرو السوليه ومجدي أفشة للمارد الأحمر، وقائد الفارس الأبيض شيكابالا.