/636072/نتيجة-الشهادة-إعدادية-القاهرة-2021-خلال-ساعات

تستعد مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة برئاسة محمد عطية، لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي خلال الساعات القادمة، حيث يعلنها مدير المديرية عقب اعتمادها من محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال.

نتيجة امتحانات الاعدادية 2021

انتهي كنترول الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة ، بإعداد شيتات النتيجة التي تضم درجات الطلاب في الامتحانات في 32 إدارة تعليمية تتبع المديرية.

قامت المديرية باعداد احصائيات النتيجة ، وتحديد عدد الطلاب الاوائل ، والادارات التعليمية التابعين إليها و مدارسهم، تمهيدا لاعلان أسمائهم وتكريمهم عقباعلان اسمائهم.

درجات امتحانات الثانوية العامة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الـ280 درجة كاملة كالدرجة العظمي للشهادة الإعدادية سيتم احتسابهم على امتحانات الفصل الدراسي الثاني فقط، كما تم وضع الاسئلة الوزارة، أن تضع الامتحانات على مناهج التيرم الثاني، حيث اقتصر امتحانات الفصل الأول علي اجتياز أو عدم اجتياز.

وكانت أغلب "كنترولات" الشهادة الإعدادية في محافظات الجمهورية، قد دخلت في المرالة النهائية لاإعداد النتيجة النهائية، حيث انتهت "الكنترولات" من مراحل تقدير درجات الأسئلة وتجميع الدرجات، وبدأت في إعداد "شيتات" النتيجة النهائية، وتحديد أسماء الأوائل في كل محافظة.

الجدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أن نتائج الشهادة الإعدادية تعتمد من المديريات التعليمية، بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، موضحة أن نتيجة الطالب تحسب وفق الدرجات التى يحصل عليها بامتحان الفصل الدراسى الثانى فقط، وأن الدرجات التى تمنح للطالب بامتحانات نهاية العام أو الترم الثانى يتقدم بها لتنسيق الثانوى العام والفنى ومدارس التكنولوجيا التطبيقية والمتفوقين.

وشهدت الامتحانات التزام الطلاب بارتداء الكمامات، كذلك اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة فى لجان الامتحانات من التطهير الدورى وتحقيق التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات، مع ضرورة تواجد 14 طالبا باللجنة والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان مع تعقيم جميع مقرات لجان سير الامتحان بصفة دورية ويومية، واستخدام أجهزة الكشف الحراري للطلاب والمعلمين وبوابات التعقيم والتطهير مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من أداء الامتحان والالتزام بارتداء الكمامة للجميع، مع اتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقاً لخطة الدولة والمحافظة فى مواجهة فيروس كورونا.