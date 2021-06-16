وزير التعليم العالى ينعى رئيس قسم الجراحة الأسبق بـطب عين شمس

جدة - نرمين السيد - نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وجميع منتسبى المجتمع الأكاديمى، ببالغ الحزن والأسى الدكتور سمير أبوزيد رئيس قسم الجراحة العامة الأسبق بـكلية طب عين شمس.





كما تقدم وزير التعليم العالى بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. جدير بالذكر أن الدكتور سمير أبوزيد رائد الجراحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس، وأن تاريخ تدريسه بدأ منذ عام 1961، وعقد العديد من البرامج وورش العمل لشباب الباحثين على مدار عشرين عام لتبسيط علم الجراحة ومعاملة المريض وتشخيص"، وشغل منصب رئيس قسم الجراحة بكلية الطب جامعة عين شمس ونال تكريم القسم المصرى لكلية الجراحين الأمريكية تقديرًا لما أسهم فيه من تدريس وتدريب لشباب الجراحين.

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