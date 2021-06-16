صور.. وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأمريكى للمناخ

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى جون كيرى‬⁩ المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمناخ، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة، وذلك للتباحث حول موضوعات تغير المناخ والجهود الدولية ذات الصلة.





وكان وزير الخارجية، التقى جان أسيلبورن، وزير خارجية لوكسمبورج، صباح اليوم، و تم عقد مباحثات حول سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائى والقضايا الإقليمية والدولية محل اهتمام القاهرة ولوكسمبورج.

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