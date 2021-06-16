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صور.. وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأمريكى للمناخ

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هايدى الدسوقى 2021-06-16 16:17 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى جون كيرى‬⁩ المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمناخ، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة، وذلك للتباحث حول موضوعات تغير المناخ والجهود الدولية ذات الصلة.

 

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأمريكى للمناخ

وكان وزير الخارجية، التقى جان أسيلبورن، وزير خارجية لوكسمبورج، صباح اليوم، و تم عقد مباحثات حول سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائى والقضايا الإقليمية والدولية محل اهتمام القاهرة ولوكسمبورج.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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