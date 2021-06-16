وأكدت أمين عام المجلس دعم وتعزيز القوانين والتشريعات، مشيرة إلى أن مصر دائما كانت فى صدارة الدول التى صدقت على كل المواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة بهذا الشأن، فكانت من أوائل الدول التى صدقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والميثاق الإفريقى لحقوق الطفل ورفاهيته، مؤكدة الالتزام بإنفاذ نصوص تلك المواثيق.
وشددت على أن الطفل المصرى يعيش عصرًا ذهبيًا فى ظل القيادة الحكيمة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرة إلى أن مصر اتخذت عدة خطوات إجرائية فى ملف إنفاذ حقوق الطفل ودعم التشريعات إذ جاء تصديق فخامة الرئيس على القانون رقم 10 لسنة 2021 والخاص بتعديل أحكام قانون العقوبات لتشديد وتغليظ العقوبات المقررة على جرائم ختان الإناث خطوة هامة على الطريق الصحيح وانتصار لحقوق الفتيات.
وأفادت بأن تصديق الرئيس السيسى على القانون رقم 189 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بإضافة مادة برقم (309 مكررًا ب) جاء لـ"مواجهة التنمر" انعكاسًا لاهتمام الدولة بإرساء القيم والمبادئ الأخلاقية، والذى بدوره سيحد كثيرا من حالات التنمر بالأطفال.
وأكدت أن مصر تمتلك بنية تشريعية قوية تتسق مع كل الموثيق الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى نظام حماية وطنى على مستوى الجمهورية لدعم الأطفال المعرضين للخطر يعمل على تقديم كل سبل الدعم للأطفال دون تمييز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القومى للطفولة: أبناؤنا يحظون باهتمام بالغ من القيادة السياسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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