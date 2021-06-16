التعليم العالى: درجة النجاح فى الاختبارات لجميع الكليات 60%

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات حول اجتماع المجلس الأعلى لشؤون التعليم والطلاب، والذى عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





وأشار التقرير إلى مناقشة المجلس خلال اجتماعه عددًا من الموضوعات الهامة على مستوى الجامعات المصرية، منها تأكيد المجلس على ضرورة اتخاذ الكليات المعنية باختبارات القدرات كل الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا، وتوفير أماكن ملائمة لاستيعاب الطلاب، وإتاحة إرشادات عامة عن جميع الاختبارات على الموقع الرسمى للمجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى والجامعات والكليات المعنية بالاختبارات، والتأكيد على أن درجة النجاح فى الاختبارات لجميع الكليات المعنية 60% من الدرجة الكلية للاختبار.

ووافق المجلس على مقترح لجنتى قطاع السياحة والفنادق وقطاع التمريض بشأن وضع اختبارات القدرات الخاصة بكليات السياحة والفنادق والتمريض قبل الترشح لمكتب التنسيق.

كما استعرض المجلس دليل البرامج الحكومية المصرية الجديدة للعام 2021 - 2022 والمعد من خلال الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالمجلس الأعلى للجامعات، استعدادا لوضعه على المواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة التعليم العالى، ومكتب التنسيق، والمجلس الأعلى للجامعات مع بداية أعمال مكتب التنسيق لعام 2021.

كما أحيط المجلس علمًا بموافقة مجلس جامعة طنطا على فحص الطلاب المتقدمين للالتحاق بالكليات للعام الجامعى 2021 - 2022 وتشخيص الحاملين منهم لمرض "أنيميا البحر المتوسط" وكذلك فحص أنيميا نقص الحديد، كجزء من مشروع قومى للحد من انتشار مثل هذه الأمراض، حفاظًا على صحة الطلاب، والتوصية لدى نواب رؤساء الجامعات لشؤون التعليم والطلاب بمدى إمكانية تعميم ذلك على كل الجامعات.