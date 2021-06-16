‪ميناء القاهرة الدولى: إيقاف العامل المتحرش براكبة وتصويرها

وأفادت شركة ميناء القاهرة الجوى، فى بيان صحفى، بأنه تم إيقاف العامل وتؤكد إدارة مطار القاهرة الجوى أنها تحرص على سلامة جميع الركاب المترددين على المطار، وأنها لا تتهاون فى محاسبة أى متجاوز أو مقصر فى تأدية الواجب من جميع العاملين.
جاء ذلك بعد أن انتشر مقطع فيديو صورته فتاة مصرية، زعمت خلاله تعرضها للتحرش أثناء تواجدها فى مطار القاهرة، وسط مطالبات بمعاقبة الفاعل.
ونشرت تلك الفتاة فيديو على صفحتها الخاصة فى إنستغرام، شارحة ما تعرضت له من تحرش داخل المطار خلال انتظارها فى طابور استلام الحقائب بعد عودتها من لبنان إلى مصر.
وأوضحت أن صديقها لاحظ وجود رجل يصورها من الخلف دون علمها، فطلبت عندها مساعدة أمن المطار للقبض على المتحرش، ومع فحص هاتف الفاعل، اكتشف عناصر الأمن عددا من الصور لها ولغيرها، ما أدى إلى إلقاء القبض عليه والتحقيق معه.
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