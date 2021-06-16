السبكى: إعلان جنوب سيناء عاصمة السياحة العلاجية فى مصر

جدة - نرمين السيد - ولفت إلى المقومات الهائلة التى تُمكِّنها من أن تصبح أحد أبرز المراكز المفضلة على خريطة السياحة العلاجية، وأهم الوجهات المتفردة للوافدين إلى مصر بغرض السياحة والعلاج.

جاء ذلك خلال جولاته الميدانية والمستمرة إلى عدد من المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية المقرر عملها ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد فى جنوب سيناء، ومنها مستشفى دهب المركزى ومركز صحة طب أسرة الجديد بدهب، وذلك استعدادًا للتشغيل الرسمى للمنظومة الجديدة بالمحافظة قريبًا.

وأشار الدكتور أحمد السبكى إلى أنه تم الانتهاء 100% من الوحدات والمراكز الصحية بجنوب سيناء، والبالغ عددها 23 مركزا ووحدة صحية سيتم تشغيلها ضمن المنظومة الجديدة بالمحافظة، إضافة إلى أنه سيتم بدء التشغيل الفعلى لمستشفيات (رأس سدر، سانت كاترين) فى أول شهر يوليو المقبل.

وتابع: "أنه سيتم إضافة عدد من الخدمات الطبية والعلاجية المستحدثة بمستشفى طابا المركزى لزيادة الطاقة التشغيلية للمستشفى، والتى تم تطويرها ثم افتتاحها فى شهر مارس من العام الجارى، تزامنًا مع الاحتفالات بالذكرى 32 لعودة طابا إلى الأراضى المصرية، بتكلفة تطوير بلغت 26 مليون جنيه، لضمان توفير أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بمختلف التخصصات الطبية للمواطنين من أبناء محافظة جنوب سيناء".

ولفت إلى نجاح مستشفى شرم الشيخ الدولى، كأول مستشفى بجنوب سيناء فى التسجيل لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بعد اجتيازها الشروط والمعايير الموضوعة للتسجيل والتى تتواكب مع أعلى معايير السلامة والجودة العالمية، كما تعد هذه الخطوة (التسجيل) خطوة رئيسية نحو وصول المستشفى إلى المرحلة الأكبر وهى الحصول على (الاعتماد) وفقًا لمعايير اعتماد المستشفيات 2021.

واستكمل الدكتور أحمد السبكى، أنه ابتداءًا من شهر يوليو المقبل، سيتم البدء فى إجراءات استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على نقل الأصول العلاجية من محافظة جنوب سيناء إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، والذى يتبعه إجراءات تسليم أصول المستشفيات العامة والمراكز والوحدات الصحية من المحافظة إلى الهيئة بكل ما لها وما عليها، وكذلك إجراءات تسليم مستشفى شرم الشيخ الدولي التابعة لوزارة الصحة والسكان إلى الهيئة، لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل اللجان الخاصة بنقل الأصول العلاجية من الجهات المختلفة التابعة لها إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية لإنهاء إجراءات نقل تلك الأصول.

يشار إلى أن الدكتور أحمد السبكى التقى مع خالد فودة محافظ جنوب سيناء، فى إطار الاستعدادات التنفيذية للتشغيل الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء، وتوجه بالشكر إليه على دوره الفعال فى دعم إنجاز المشروع على أرض المحافظة، واستمرار دعمه لتسكين القوى البشرية التى ستعمل ضمن المنظومة الجديدة، وكذلك عمليات تسجيل أبناء المحافظة للانتفاع بخدمات المنظومة، والذين وصلت نسبة تسجيلهم حتى الآن إلى 90%، إلى جانب متابعته الميدانية والمستمرة لأعمال التطويرات ورفع كفاءة الجارية للمنشآت الصحية المقرر عملها ضمن التأمين الصحى الشامل الجديد بجنوب سيناء.

كما نقل رسالة شكر وتحية وتقدير من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على جهوده المبذولة ومتابعته الجادة لتطبيق المنظومة وجعلها حقيقة على أرض الواقع بالمحافظة، والذى يسهم فى تحسين مستوى جودة الحياة الصحية لأبناء جنوب سيناء، تماشيًا مع أهداف المنظومة وأهداف رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

ورسالة شكر أيضًا على جهده الكبير الذى يبذله لمكافحة فيروس كورونا وإدارته الجيدة للأزمة التى ساهمت فى حماية أهالى المحافظة من الإصابة بالفيروس أو انتشاره، وأشار السبكى خلالها إلى أن محافظة جنوب سيناء من أقل المحافظات انتشارًا للعدوى، كما أنها من أولى المحافظات التى قامت بتطعيم العاملين فى مجال السياحة بلقاح كورونا، ووصلت نسبة تطعيم العاملين بها إلى 100%.

كما أوضح الدكتور أحمد السبكي، أنه فور الانتهاء من عملية نقل الأصول العلاجية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، سيتم تكثيف الحملات التسويقية للسياحة العلاجية فى جنوب سيناء بالتعاون مع المحافظة، استكمالًا لتفعيل مبادرة الهيئة للسياحة العلاجية تحت شعار (نرعاك فى مصر)، وكذلك للاستفادة القصوى من مقومات المحافظة وإمكانات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية فى استقدام الوافدين للعلاج بمستشفيات الهيئة فى مصر.

وتابع: أنه سيتم إطلاق حملات توعوية ميدانية كبرى بالمشاركة مع المحافظة عن أهمية منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ومميزاته فى ضمان علاج كل المصريين بجودة وكفاءة عالية، وإتاحة الخدمات للأسرة، وتحمل الدولة اشتراكات غير القادرين، نظرًا لأهمية المنظومة الجديدة والدعم الرئاسى التى تحظى بها لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لكل المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز.

وقام خالد فودة، خلال الاجتماع، بتوجيه الشكر إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، على الجهد المبذول فى تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد لتعميمه بجميع المحافظات، وعلى الأخص محافظة جنوب سيناء، والتى طورت فيها المنظومة الجديدة مستوى جودة الحياة والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين فى المحافظة.

يشار إلى أنه تم تسجيل 90% من المواطنين ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بجنوب سيناء حتى الآن، وهى أعلى نسبة فى التسجيل بين محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، كما تم فحص طبى شامل لأكثر من 55 ألف مواطن بنسبة 57% من إجمالى سكان المحافظة، فيما بلغت إجمالى تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بجنوب سيناء 3,280 مليار جنيه، شملت 2,1 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية المقرر عملها بالمنظومة، وعددها 31 منشآة، 23 مركز ووحدة صحية و 8 مستشفيات، إضافة إلى 580 مليون تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية لتلك المنشآت، و 600 مليون جنيه التكلفة التشغيلية التجريبية لمدة ثلاثة أشهر للمنظومة بالمحافظة.