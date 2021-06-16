ننشر لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها بنسبة نجاح 83.31%

ينشر "صوت الأمة" لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة ، وذلك بعد اعتمادها منذ قليل من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بنسبة نجاح 83.31%، ومن المقرر أن تنشر مديرية التربية والتعليم بالجيزة النتيجة برقم الجلوس بعد قليل على الموقع.

https://www.giza-edu.com/nat.html

وبلغ عدد المتقدمين 163507 طالبا وطالبة لاجتياز الفصل الدراسي الثاني نجح منهم 135267 طالبا وطالبة.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية 292 طالب وطالب، حيث تصدرت إدارات الوراق وجنوب والشيخ زايد وأكتوبر والعمرانية أعلى نسب النجاح.

كما اعتمد محافظ الجيزة، نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96.67%، ونتيجة امتحانات المكفوفين بنسبة نجاح 100%، بالإضافة إلى نتيجة القسم المهنى بنسبة نجاح 85.23% .

ومن جانبه، أكد مجدى الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، متمنياً دوام النجاح والتفوق لأبنائنا الطلاب .