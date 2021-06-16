الأمن يداهم 6 مراكز غير مرخصة لعلاج الأدمان بالجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بشن حملة مُكبرة إستهدفت عدداً من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان "بنطاق محافظة الجيزة"، بمشاركة الجهات المختصة، أسفرت جهود تلك الحملة عن إستهداف (6) مراكز لعلاج الإدمان تبين توافر المخالفات التالية فى حقها "عدم وجود ترخيص من الجهات المعنية أو موافقة من المجلس القومى للصحة النفسية، مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، عدم إتباع سياسات مكافحة العدوى، عدم وجود فريق طبى، عدم وجود ملفات للمرضى وإقرارات موافقة على العلاج. تم إتخاذ الإجراءات القانونية، جارى إستمرار الحملات الأمنية.

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