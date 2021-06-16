83.3 %  نسبة النجاح في إعدادية الجيزة 2021 

نتيجة الشهادة الإعدادي، اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة منذ قليل ، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021 بنسبة نجاح 83.31% حيث بلغ عدد المتقدمين 163507 طالبا وطالبة لاجتياز الفصل الدراسي الثاني نجح منهم 135267 طالبا وطالبة.

دوت الخليج، نرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن نتيجة الشهادة الإعدادية التى تم اعتمادها فى العام الدراسي الحالى 2020/2021، وإليكم التفاصيل:-

مجدي الجيار: إجمالى الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية 292 طالب

قال مجدي الجيار القائم بأعمال مدير المديرية بالتعليمية بالجيزة، أن إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية 292 طالب وطالب حيث تصدرت إدارات الوراق وجنوب والشيخ زايد وأكتوبر والعمرانية أعلى نسب النجاح .

أضاف أن نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبه نجاح 96.67% ونتيجة امتحانات المكفوفين بنسبة نجاح 100% بالاضافه الى نتيجة القسم المهنى بنسبه نجاح 85.23% .

نتيجة الشهادة الإعدادية

أوضح وكيل مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة متمنياً دوام النجاح والتفوق للطلاب.

تعرف على نتائج الشهادة الإعدادية

أوضح أن إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية 292 طالب وطالب حيث تصدرت إدارات الوراق وجنوب والشيخ زايد وأكتوبر والعمرانية أعلى نسب النجاح.

الجدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أن نتائج الشهادة الإعدادية تعتمد من المديريات التعليمية، بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، موضحة أن نتيجة الطالب تحسب وفق الدرجات التى يحصل عليها بامتحان الفصل الدراسى الثانى فقط، وأن الدرجات التى تمنح للطالب بامتحانات نهاية العام أو الترم الثانى يتقدم بها لتنسيق الثانوى العام والفنى ومدارس التكنولوجيا التطبيقية والمتفوقين.

وشهدت الامتحانات التزام الطلاب بارتداء الكمامات، كذلك اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة فى لجان الامتحانات من التطهير الدورى وتحقيق التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات، مع ضرورة تواجد 14 طالبا باللجنة والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان مع تعقيم جميع مقرات لجان سير الامتحان بصفة دورية ويومية، واستخدام أجهزة الكشف الحراري للطلاب والمعلمين وبوابات التعقيم والتطهير مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية.