/636070/أيمن-أبو-العلا-يدعو-الوفد-الأوزباكستاني-بضرورة-الاستفادة-من-التجربة-المصرية-فى-التنمية-الاقتصادية-صور

قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن هناك علاقات تاريخية تربط بين مصر وأوزباكستان منذ لأزل، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الإرث الثقافي والحضاري بين البلدين، لافتًا إلى أن التعاون على المستوي البرلماني رفيع.

دوت الخليج يرصد اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب بالوفد الباكستاني

وأشار النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن هناك العديد من المجالات التي يمكن التعاون فيها، مشيرًا إلى أهمية التعاون فى المجال الاقتصادي، مثمنا الطفرة التنموية التي حدثت فى مصر، وضرورة الاستفادة من هذه الخبرات.

الوفد الباكستاني فى البرلمان

جاء هذا خلال لقاء لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، وفدًا من لجنة حقوق الإنسان بدولة أوزبكستان، برئاسة السيدة عالية يونسوفا نائبة ممثل المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان لحقوق الإنسان.

هذا وكانت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، قد استقبلت أيضًا الوفد البرلماني، حيث قام باستعراض تاريخي للبرلمان المصرى، الذى تم تأسيسه عام 186، مشيرًا إلى أن له تاريخ كبير فى مجال العمل النيابى، حيث أصدر أول دستور عام 1923 و30 و54 و71 و80 و2005 و2007 و2012 ،و2014، مشيرًا إلى أنه عقب إصدار هذا الدستور شهدت مصر انتخابات نزيهة أسفرت عن إنتخاب 596 نائب يمثلون شعب مصر منهم 164إمرأة و124 شباب و8 ذوى إعاقة و8 مصريين بالخارج.