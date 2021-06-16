/636073/يورو-2020-روسيا-تتقدم-على-فنلندا-بهدف-بنهاية-الشوط-الأول

إنطلقت بداية صافرة الجولة الثانية بين منتخب فنلندا وروسيا ، فيبطولة امم أوروبا 2020 ، في الساعة الثالثة مساء ، ليحسم المنتخب الروسي أحداث الشوط الأول بنتيجة هدف دون رد ، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث الشوط الأول بين الفريقين .

سجل ألكسي ميرانشوك تبادل تمرير الكرة مع ارتيم دزيوبا ثم سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء مرت في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى ، في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول .

تقدم المنتخب الفنلندي في نتيجة المباراة في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة ، عن طريق جويل بوهجانبالو ، ولكن حكم الراية يحرم الفلندين من التقدم في نتيجة المباراة ، ويلغي الهدف بداعي التسلل على جويل .

توقف المباراة في الدقيقة الثالثة والعشرون من عمر المباراة بعد صقوط ماريو فيرنانديس مدافع المنتخب الروسي ، بعد تدخل قوي من جلين كامارا لاعب منتخب فنلندا ، ويجرى المنتخب الروسي التبديل الأول في المباراة والإضطراري ، بخروج فيرنانديس ودخول فياتشيسلاف كرافييف .

تشكيل منتخب فنلندا في المباراة

في حراسة المرمى : لوكاس هراديكي .

في خط الدفاع : يونا تويفيو – باولو أراجوري – دانييل أوشانيسي .

في خط الوسط الملعب : جلين كامارا – راسموس شولر – يوكا رايتالا – روبين لود – ييري أورونين .

في خط الهجوم : يويل بوهيانبالو – تيمو بوكي .

وجاء ستانيسلاس تشيرتشوف المدير الفني لمنتخب روسيا، الذي خسر في الجولة الأولى من بلجيكا 3-0 فدفع بأرتيم دزيوبا في قيادة هجوم فريقه الذي ضم .

تشكيل منتخب روسيا في المباراة :

في حراسة المرمى : ماتفي سافونوف .

في خط الدفاع : ماريو فيرنانديس – إيجور ديفيف – جورجي دزيكيا – دالير كوزاييف .

في خط وسط الملعب : رومان زوبنين – دميتري بارينوف – ماجوميد أوزدوييف .

في خط الهجوم : أليكسي ميرانشوك – أرتيم دزيوبا – أليكساندر جولوفين .