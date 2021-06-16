/636075/أهداف-محمد-شريف-مع-الأهلي-قبل-مباراة-الترجي-التونسي

ينتظر عشاق الكرة الإفريقية والعربية مواجهة من العيار الثقيل بين الأهلي والترجي التونسي في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المواحهة التي تقام بين الفريقين على ملعب حمادة العقربي بمدينة رادس، خلال لقاء يسعى خلاله محمد شريف في مواصلة الأهداف.

ويستعرض دوت الخليج أهداف محمد شريف حتى الأن قبل مباراة الترجي التونسي والمقرر إنطلاقها في تمام السادسة من مساء التاسع عشر من الشهر الحالي ضمن مواجهات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أهداف محمد شريف مع الأهلي حتى الأن

لعب إجمالي: 47 مباراة

سجل: 18 هدف

لعب في البطولات المحلية : 29 مباراة

سجل في في البطولات المحلية : 13 هدف

لعب في البطولات الإفريقية : 13مباراة

سجل في البطولات الإفريقية : 4 أهداف

لعب في البطولة العربية : 3 مباريات

سجل في البطولة العربية : هدف وحيد

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد، أحمد رمضان "بيكهام"، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بانون، سعد سمير، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، محمود "كهربا"، وليد سليمان، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، جونيور أجاي.

الهجوم: محمد شريف، صلاح محسن، ووالتر بواليا.

المستبعدين من قائمه المارد الأحمر لمواجهة الترجي : مروان محسن - محمود متولي - كريم نيدفيد - محمد حسام النجار - حمزة علاء - عبد الرحمن أشرف "مانو"- محمد محمود - أحمد سيد عبد النبي - محمد اشرف.

ويعرض الجهاز الفني على اللاعبين عددا من الفيديوهات لفريق الترجي التونسي لتحديد مواطن القوة والضعف في الفريق المنافس قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وعقب المحاضرة يتوجه فريق الأهلي، إلى الملعب الفرعي الجديد باستاد رادس لخوض المران الأول للفريق في تونس.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الاول لكرة القم بالنادي الاهلي قد حرص على معاينة بعض ملاعب التدريب صباح اليوم لتحديد ملعب المران ، وأكد أنه تم الاستقرار على خوض تدريبات الفريق اليوم وغدا على الملعب الفرعي الجديد باستاد رادس، على أن يخوض الفريق مرانه الرئيسي يوم الجمعة المقبل على ملعب حمادي العقربي الذي يستضيف المباراة في رادس.