مطار الغردقة الدولى يستقبل أولى رحلات الشارتر السعودى

جدة - نرمين السيد - استقبل مطار الغردقة الدولى، أولى رحلات شركة "Flynas " القادمة من مطار الرياض بالسعودية وعلى متنها 67 راكبا، وتأتى هذه الرحلات فى إطار استئناف شركات الطيران السعودية رحلات الطيران الشارتر إلى المقاصد السياحية بجمهورية مصر العربية.





وفور وصول الطائرة تم استقبال الركاب بالورود وقام فريق العلاقات العامة بتقديم جميع سبل الدعم، لتسهيل إجراءات الوصول مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية. هذا ومن المقرر أن تسير الشركة 3 رحلات أسبوعيا حتى انتهاء الموسم الصيفى. وفى إطار خطة الدولة الاحترازية، لمواجهة فيروس «كورونا» ومنع انتشاره عبر المسافرين، يحظر دخول القادمين من الخارج دون نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضى المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين. وتتحمل شركة الطيران تكاليف إجراء تحليل PCR لأى راكب يأتى إلى مصر، فضلاً عن تحمل نفقات إقامته لمدة 24 ساعة داخل أحد الفنادق لحين صدور نتيجة التحليل.

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