78.9% نسبة النجاح.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وقال الشريف، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية بالمحافظة بلغ 92 ألف و859 طالب وطالبة أمام 379 لجنة موزعة على مستوى الإسكندرية.
وأضاف المحافظ، أن عدد الطلاب الناجحين بلغ 72 ألف و575 طالب وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 78.9%، مشيرا إلى حصول 29 طالب وطالبة على نسبة 100%، بواقع 16 طالبة و13 طالب.
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