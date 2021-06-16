صور.. وزراء الإعلام العرب يزورون متحف الحضارة: فخورون بهذا الإنجاز

جدة - نرمين السيد - بدأت الزيارة، وفقا لبيان صحفى، بجولة على المومياوات الملكية الفرعونية والتى تضم 18 ملكًا و4 ملكات من العصور الفرعونية المختلفة، وقد اضطلع الحضور على تاريخ كل منهم ودورة فى الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ومن بينهم الملك تحتمس الثالث والذى خاض معارك عديدة ومومياء الملكة أحمس نفرتارى.

كما قامت الوفود بتفقد الآثار النادرة التى يضمها المتحف فى مختلف أقسامه المختلفة والتى تحكى تطور الحضارة منذ أقدم العصور حتى العصر الحديث، وتضم مقتنيات تحكى عن النيل والكتابة والثقافة والمجتمع والمعتقدات والأفكار، وقد أبدى وزراء الإعلام العرب إعجابهم بالمتحف والحضارة المصرية القديمة، كما أبدو سعادتهم وإعجابهم بالكنوز المصرية، وأشاد الحضور بالمتحف ومقتنياته وأقسامه.

ومن جانبه رحب الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالحضور، مؤكدًا أنهم فى بلدهم الثانية والتى ترحب بهم دائمًا على أرضها، مؤكداً أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى هى ضرورة ترسيخ العلاقات الطيبة بين مصر وشقيقاتها الدول العربية، والعمل على وحدة الصف.

وأكد ماجد عبدالله القصبى وزير الإعلام والتجارة السعودى، سعادته بوجوده فى مصر، مؤكدًا أن مصر تمر بمرحلة بناء ونهضة شاملة وتنفذ خطة طموحة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى ويعاونه فريق كفء من الوزراء والمسؤولين.

وأكد المهندس صخر مروان دودين وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية، سعادته بالتواجد فى بلده الثانى مصر، وأشار إلى العلاقات المصرية الأردنية فريدة وأخوية وتشهد نمواً وتنسيقا فى مختلف المجالات.

وأشار إلى أن مصر تشهد تقدمًا كبيرًا خلال الفترة الحالية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مضيفًا أن العلاقات دائماً وعلى مدار التاريخ كانت متميزة بين البلدين وحالياً باتت أكثر تميزاً بكل ما تحمله الكلمة من معان ووصل الأمر إلى حد التطابق فى وجهات النظر فى غالبية الملفات المشتركة والإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وقالت منال عبدالصمد وزيرة الإعلام فى لبنان، إن مصر كانت ولازالت بلدًا محبًا ومعطاءً وشقيقة تقف بجانب جميع الدول العربية دائمًا، وأن لبنان تقدر الموقف المصرى الداعم للشعب اللبنانى خلال الفترة الأخيرة، ومساندتها لها للخروج من أزمتها.

فيما أكد حمزة بلول الأمير وزير الثقافة والإعلام السودانى، على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين الممتدة على ضفتى وادى النيل، والتى شهدت تطورا لافتا لاسيما فى ظل حرص القيادتين المصرية والسودانية على دفع وتعزيز أواصر التعاون الثنائى والتنسيق المشترك فى مختلف المجالات، مضيفًا أن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تشهد تطورًا ونموًا شهد له جميع العالم من خلال الإنجازات التى شاهدناها على أرض الواقع.

ومن جانبه عبر عبدالرحمن بداح المطيرى وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتى، عن سعادته بالتواجد فى مصر، مضيفًا أن الشعب الكويتى يقدر الدور الكبير الذى تلعبه مصر على مختلف الأصعدة ووقوفها دائما بجانب أشقائها العرب، وقال إن مصر تشهد فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى إنجازات كبيرة، ونسأل الله العلى القدير أن يستمر العطاء المبهر والتوفيق على تحقيق الإنجازات.

وقال يوسف المحمود وكيل وزارة الإعلام الفلسطينية، إن مصر هى الشقيقة التى تقف دائمًا بجانب فلسطين، ودائمًا ما تدعم حل القضية الفلسطينية، وقال: نثق بالقيادة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسى فى الدفاع عن الحقوق الفلسطينية والعربية بالإضافة إلى الحقوق القومية.

وفى نهاية الزيارة حرص الوزراء والوفود المرافقة لهم على التقاط الصور التذكارية وتدوين كلمات الإعجاب فى كتاب الزيارات الخاص بالمتحف.

وسطر الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كلمة فى نهاية الزيارة، قال فيها: "أشعر بالفخر عندما رأيت الإعجاب فى عيون السادة وزراء الإعلام العرب وأعضاء الوفود الذين قمنا بدعوتهم فى هذا المكان الرائع وهو متحف الحضارات، وخرجت كلماتهم اعتزازًا وتقديرًا لمصر وحاضرها ومستقبلها والجهد الكبير الذى تبذله الدولة وفخامة الرئيس، الشكر موصول لكل من ساهم فى إنجاح هذه الاحتفالية الرائعة ودامت مصر وطن العزة والكرامة والكبرياء".

وكتب ماجد عبدالله القصبى وزير التجارة والإعلام بالمملكة العربية السعودية:" كم أسعدنى واوحشنى اليوم ما شاهدت من إبداع فى متحف الحضارات الذى يعتبر علامة فارقة فى صناعة الثقافة.. الشكر والتقدير والعرفان لكل من ساهم فى تأسيسه وإدارته وعرض محتوياته.. الحقيقة نقلة نوعية.. وإلى مزيد من الإبداع والإنجاز وتمنياتى لمصر الشقيقة وأهلها الخير والبركة والتوفيق".

وقالت منال عبدالصمد وزيرة الإعلام اللبنانية فى كلمتها التى دونتها: "إنها أم الدنيا.. إنها أم الحضارات.. أنه متحف الحضارة المصرية.. تراث عريق يجسد تاريخ شعوب بنيت أسطورة وكرست مكانة مرموقة لها فى العالم.. دمتم بلدًا محبًا معطاًء ودامت الدولة العربية".

فيما كتب السفير أحمد رشيد خطابى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية والمشرف على قطاع الإعلام والاتصال: "من دواعى سعادتى الغامرة التواجد بهذا المكان الساحر الذى يعكس عبقرية شعب مصر وحضارته الضاربة فى عمق التاريخ.. كل التقدير لكل من خطط وساهم فى إنجاز هذا المعلم الحضارى والثقافى الذى يعتبر فخرًا لأمتنا العربية جمعاء والتى أبهرت العالم أجمع بموكب نقل المومياوات ملوك مصر العظام".

وقال الوزير المفوض د. فوزى الغويل مدير أمانة مجلس وزراء الإعلام العرب بجامعة الدول العربية: "هذه هى مصر.. عظمة التاريخ.. عراقة الماضى.. ومجد الحاضر.. هذه هى مصر.. رمز الخلود.. ومصدر العطاء.. تحيا مصر".

فيما قال المهندس صخر مروان دودين وزير الدولة لشئون الإعلام والناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية: "كل الشكر والتقدير والامتنان لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.. دائما تظل مصر أم الدنيا ونظل أبناؤها ومصدر عز وفخر لأخوانهم العرب.. ونحن فى المملكة الأردنية الهاشمية نسجل حروف من نور مزيدًا من الفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز التاريخى الذى يضيف ثراًء لمصر وأهلها".

وكتب مجاهد أبو الهيل بدر رئيس وفد العراق ورئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب: "جئت اشم عبق الحضارة ورائحة التاريخ فى متحف الحضارات الذى تابعت افتتاحه تحت سماء القاهرة وهو يمر بموكب مهيب أبهر الدنيا وأعادها إلى آلاف الأعوام.. أحيى مصر وأهلها وحضارتها وهى تمسك بهويتها الحضارية وأتمنى من العالم أجمع أن يحذو حذوها فى تعليم الأجيال كيف تمسك بأمسها.. من أرض سمر وبابل والنخيل أتقدم بوافر الحب والعرفان للقائمين على هذا المتحف".

ومن جانبه قال حمزة بلول الأمير وزير الثقافة والإعلام السوداني، فى كلمته: "عراقة الحضارة المصرية راسخة فى كل كتب التاريخ وكذلك فى وجدان الشعب المصرى.. هذا المتحف يحوى الحضارة المصرية ولا يحتويها فهى شاملة ومتنوعة وممتدة لفترات تاريخية طويلة جدًا".

وكتب عبدالرحمن بداح المطيرى، وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب بدولة الكويت: "أتقدم بجزيل الشكر والتقدير على الدعوة الكريمة لمتحف الحضارات المبهر.. فخورون بهذا الإنجاز العظيم وسعدنا لهذه الزيارة الجميلة والتعظيم الرائع وهذا ليس بغريب على مصر الشقيقة.. تعودنا بتحقيق الإنجازات من الكفاءات المصرية ونسأل الله العلى القدير أن يستمر العطاء المبهر والتوفيق على تحقيق الإنجازات التى تؤثر بشكل كبير على دولنا العربية".

فيما قال السفير صالح عبد الواحد الشماخى المندوب المكلف لدولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية: "كل التقدير والتحية للقائمين على هذا المنجز التاريخى العظيم والشكر والامتنان للسادة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذين أتاحوا لنا حضور هذه الاحتفالية والاطلاع على هذا الإنجاز الباهر".

